Dominicano Juan Soto con un posible pacto de US$600 MM

Juan Soto

NUEVA YORK.- La temporada de los Yanquis de Nueva York terminó en una comedia de errores que los dejó persiguiendo a Juan Soto sin un título brillante.

“Todos quieren estar en un equipo ganador”, dijo Soto. “Esa es una de las cosas más importantes que uno admira”.

Soto fue el último jugador que permaneció en el dugout después de la derrota del miércoles por la noche por 7-6 en el Juego 5 de la Serie Mundial , viendo a los Dodgers de Los Ángeles celebrar después de que Nueva York desperdiciara una ventaja de cinco carreras con un colapso monumental que incluyó tres errores, una interferencia del receptor, un balk y un lanzador que no cubrió la primera base.

Subió un escalón en el extremo de la primera base, señaló el cielo y luego siguió a sus compañeros de los Yankees hasta la casa club, quizás por última vez.

“Me encantaría verlo con el uniforme a rayas durante mucho tiempo”, dijo el capitán Aaron Judge.

Aaron Boone pensó en un lapso aún más expansivo.

«Espero que esté aquí para siempre», dijo el técnico.

Es probable que Soto, que a sus 26 años se convertirá en agente libre, reciba un contrato de al menos 500 millones de dólares. Su mercado probablemente se limite a los gigantes del béisbol, los Yankees, los Mets y los Dodgers, junto con quizás los Blue Jays, los Cubs, los Giants, los Padres, los Phillies y los Red Sox.

No dio pistas sobre un favorito y respondió preguntas con tanto cuidado como observa la zona de strike.

“Estaré disponible para los 30 equipos”, dijo Soto. “No quiero decir que alguien tenga ventaja porque al final del día, vamos a ver qué tienen y cuánto me quieren”.

Si bien los Yankees tuvieron un récord de 94-68, el mejor de la Liga Americana, y ganaron el Este después de perderse los playoffs en 2023, se autodestruyeron contra los Dodgers y se condenaron a una 15.ª temporada consecutiva sin un título.

Con los Yankees arriba 5-0 en la quinta entrada del Juego 5, Judge dejó caer el elevado de Tommy Edman al centro para su primer error desde mayo de 2023, el campocorto ganador del Guante de Oro Anthony Volpe rebotó un tiro a tercera intentando un out forzado y el as Gerrit Cole no cubrió primera con el roletazo de Mookie Betts a Anthony Rizzo.

Posible pacto

El Yankee Stadium no bien ha apagado sus luces, ni bajado el telón cuando las especulaciones alrededor de un posible mega contrato para Juan Soto se encuentran en labios de todos.

Aun los fanáticos no salen de su asombro del fatídico quinto episodio, cuyos dos errores cometidos, unido a uno mental, le propiciaron cinco carreras a los Dodgers y de ahí le abrió las puertas para conquistar la octava Serie Mundial en su historia.

Pero no bien llegó el amanecer cuando el tema Juan Soto se convierte en la comidilla de todos, con el posible contrato que pudiera equipararlo con Shohei Ohtani entre los mejores pagados de las Grandes Ligas.

500, 600, 650 millones de dólares por una determinada cantidad de años, son cifras que andan de boca en boca y que se incrementarán cuando la agencia libre tome su curso en unos días.

De hecho, Soto a sus 26 años recién cumplidos representa la principal figura del amplio grupo, pero con la ventaja sobre los demás que su salario es casi seguro que supere los 500 millones de dólares.

El es un jugador que tiene muchos pretendientes, la mayoría de gran peso y dispuesto a abrir la billetera por el dominicano, quien este año colocó sus mejores registros ofensivos en , estableciendo récords de su carrera en carreras (128), hits (166), jonrones (41), bases totales (328) y hits de extrabase (76).

Soto dijo que él y su agente, Scott Boras, se sentarán pronto a evaluar sus opciones. Es probable que haya numerosas ofertas y los medios especulan que podría conseguir un contrato por más de 600 millones de dólares.

“La gente habla de mucho dinero”, dijo Soto. “Vamos a analizarlo, cuál es mi valor, dónde estaré y a partir de ahí seguiremos adelante”.

A los Yankees les encantaría retenerlo; como dijo el manager Aaron Boone, «Espero que esté aquí para siempre». Tendrán competencia de varios equipos, casi con toda seguridad incluidos los Mets. Soto dijo que le gustaría jugar para un equipo ganador, pero en cuanto al resto de sus prioridades, por ahora se mantienen en secreto.

Cuando se le preguntó si preferiría quedarse en Nueva York en lugar de en cualquier otro lugar, Soto dijo: “Estoy muy contento con la ciudad, con el equipo, con cómo les va a estos muchachos. Pero al final del día, analizaremos cada situación, cada oferta que recibamos, y luego tomaremos una decisión en función de eso”.

of-am