Dominicano Franmil Reyes acapara titulares béisbol Japón

Tokio, 26 ago.- El dominicano Franmil Reyes acapara titulares en la Liga japonesa de béisbol por su gran actuación la semana pasada con los Luchadores de Nippon Ham, al pegar cuatro jonrones, remolcar siete carreras y anotar cinco.

Reyes alcanzó los 27 cuadrangulares en la temporada para sacarle una ventaja de siete al segundo clasificado en ese departamento de la Liga del Pacífico, Hotaka Yamakawa, de los Halcones de SoftBank.

Además, con las siete empujadas alcanzó las 76, cifra que lo coloca a sólo dos del líder de toda la Liga en esa categoría, Teruaki Sato de los Tigres de Hanshin.

Con apenas 30 juegos más por disputar en el calendario, el caribeño apunta a conquistar las coronas de jonrones y empujadas de su circuito, algo que

ningún bateador latinoamericano ha logrado desde el puertorriqueño Neftalí Soto en 2019.

La pasada semana también sobresalió el dominicano Elehuris Montero, quien bateó dos cuadrangulares, empujó nueve carreras, anotó cuatro veces y recibió tres boletos para los Carpas de Hiroshima.

Esa actuación le permitió elevar sus totales de la campaña a nueve bambinazos, 36 remolcadas, 19 anotadas y 16 pasaportes en el campeonato.

Su compatriota y compañero de equipo Sandro Fabián también tuvo una gran semana, al sumar 10 imparables, incluidos dos cuadrangulares y tres dobles, tres impulsadas, cuatro anotadas y un boleto.

Ese desempeño le ayudó a elevar su promedio ofensivo a .279 y ascender al quinto lugar de ese departamento en la Liga Central, después de pasar una racha de 28 turnos consecutivos sin hits el mes pasado y quedar fuera de la lista de los 10 mejores bateadores del circuito.

Otro jugador dominicano, Oscar González de las Águilas de Rakuten, disparó su cuarto vuelacercas de la temporada y remolcó cinco carreras esta semana.

En los 42 encuentros que ha disputado hasta ahora ya acumula cuatro jonrones, tres dobletes, un triple, 17 empujadas y 16 anotadas en apenas 163 turnos legales.

