Dominicano entre 33 jóvenes líderes más trascendentales AL

Enós Saldivar Capellán

CIUDAD DE MEXICO.- El joven empresario y activista dominicano Enós Filix Saldívar Capellán fue seleccionado para formar parte de la Edición Especial “33 Liderazgos Juveniles más Trascendentales de México y Latinoamérica 2025”, una iniciativa editorial de alto perfil organizada por SUMMA Liderazgo que Transforma.

El reconocimiento resalta a jóvenes menores de 35 años que, por su visión estratégica, proyección pública y capacidad transformadora, están redefiniendo el presente y futuro de la región.

La designación de Saldívar no es aleatoria: se basa en un riguroso proceso de evaluación del Consejo Editorial de SUMMA, tomando en cuenta el impacto comprobable de su trayectoria, así como su aporte en los ámbitos social, económico y empresarial.

La publicación no solo constituye un espacio de homenaje, sino también una plataforma de visibilidad estratégica, con circulación impresa y digital, presencia en eventos de alto nivel y un modelo de difusión diseñado para posicionar a los líderes en diversos sectores. Los elegidos recibirán beneficios exclusivos de posicionamiento y serán incluidos en escenarios editoriales, representativos e internacionales.

Este reconocimiento coloca a Enós Filix Saldivar dentro de una generación de líderes que no solo aspiran a transformar su entorno, sino que ya lo están haciendo.

Sobre SUMMA – Liderazgo que Transforma. Es una organización con sede en Ciudad de México que impulsa iniciativas editoriales y programas de visibilidad para líderes emergentes, reconociendo su impacto en el ámbito social, empresarial y político de América Latina.