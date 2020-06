Dominicano demandará policía por golpiza mientras participaba protesta

Huáscar Benoit

NUEVA YORK.- Un dominicano anunció que demandará al Departamento de Policía (NYPD) por las lesiones que ocasionaron varios agentes que le propinaron una golpiza mientras participaba en las protestas por la muerte del afroamericano George Floyd, en Minneapolis, Minesota, a manos de la Uniformada de esa localidad.

La supuesta víctima es Huáscar Benoit, cuyo abogado, Paul Prestia, dijo que la represión de los policías es también una clara violación a los derechos civiles y constitucionales de su cliente.

Benoit relató en las redes sociales que “tres policías me saltaron de la nada con un escudo y dos bastones hasta que me fracturaron la cara, lo loco es que no encierran a nadie porque estábamos en paz y sabían que no tenían derecho a tocarnos, solo estaban macedreando y golpeando a las personas con porras que volverían pronto”.

“Yo salí a protestar porque como un hombre de color, un hombre latino que se ve que no soy de este país, porque hay muchas cosas en este país que son injustas”, escribió.

Agregó que nunca se imaginó que iba a ser golpeado por la policía y quedar ensangrentado, sin que le acusara de ningún delito. “Estaba confundido porque me estaba diciendo que yo no hice nada mal para ellos estarme golpeando”, indicó.

Dijo que tras la golpiza cayó inconsciente al suelo debido a que lo golpearon muy fuerte en la cara.

