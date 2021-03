Dominicano Al Horford está en su mejor temporada de la NBA

Al Horford

OKLAHOMA.- Al Horford ha estado jugando mejor de lo que ha jugado en mucho tiempo.

Tiene un promedio de 14.2 puntos por partido, su total más alto desde su temporada 2015-16.

Junto con eso, ha agregado 6.8 rebotes. Incluso está lanzando la bola de tres más que nunca, con un promedio de 5.6 intentos por juego.

Después del tiempo de Horford en Filadelfia, muchos pensaron que la carrera del gran veterano iba cuesta abajo.

Horford le dijo a Chris Mannix de Sports Illustrated que era una cuestión de química para los Sixers.

“Simplemente no estábamos congeniando. No estábamos engrasando. Y obviamente, teníamos a muchos grandes jugadores en particular jugando y simplemente no encajaba”.

Horford fue un robo en una adquisición para el Thunder en la pasada temporada baja. Su papel en este joven equipo de Oklahoma ha sido todo lo que necesitaban hasta ahora. Él les ha dado el ejemplo a esos muchachos más jóvenes al mismo tiempo que les ha enseñado algunas de las muchas cosas que ha aprendido a lo largo de su destacada carrera.

Cambio a Dallas

A medida que los días se acercan a la fecha límite de cambios en la NBA del 25 de marzo, el Thunder de Oklahoma City se enfrenta a más y más preguntas.

Muchos tienen la impresión de que Sam Presti y compañía intentarán ser participantes activos en esta temporada de intercambios, ya que buscan descargar algunos de sus impactantes productos veteranos como Trevor Ariza, George Hill y Al Horford.

Predecir dónde podría terminar Horford es una de las mayores dificultades que hemos tenido que resolver.

Aunque está promediando 14.2 puntos, 6.8 rebotes y 3.6 asistencias por juego mientras dispara al 36.4 por ciento desde el arco de tres, sus dos años restantes y 53.5 millones que le quedan en su contrato hacen que encontrar un pretendiente para el veterano sea un poco más desafiante.

Sin embargo, en un artículo reciente publicado por Bleacher Report, ven a los Dallas Mavericks como un posible lugar de aterrizaje y creen que el trío de Luka Doncic, Kristaps Porzingis y Al Horford podría ser bastante amenazante.

of-am