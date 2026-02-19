Dominicana: Ratifican valor de Riesgo de Aa+f para JMMB

SANTO DOMINGO. – La calificadora de riesgo Feller Rate ratificó la valoración Aa+f de JMMB Funds, Sociedad Administradora de Fondos de Inversión de la República Dominicana.

Feller Rate destacó la madurez financiera, buen nivel de estructuras y la fortaleza de los procesos de gestión, control y seguimiento de los fondos que administra esa institución.

La evaluación resaltó que JMMB Funds cuenta con equipos capacitados, políticas claras y procedimientos bien definidos.

También que recibe el respaldo del grupo financiero JMMB Holding Company Limited, una organización con amplia experiencia en el sector de inversiones en Jamaica y el Caribe.

EXCELENTES RESULTADOS

Alberto Viu, CEO de JMMB Funds, destacó los excelentes resultados logrados por la Administradora y la calidad y competitividad de los siete fondos que administra.

La entidad representa una oferta de valor muy atractiva para todos los dominicanos, en pro del logro de sus metas financieras, y seguirá siendo en el año 2026 una de las mejores opciones de inversión disponibles en el país.

Al cierre de noviembre de 2025, JMMB Funds manejaba un monto de RD$16,147 millones, lo que representa un crecimiento de 25.6% en los últimos doce meses, y una participación cercana al 3.8% del mercado total de fondos de inversión.

Para el año 2026, la firma proyecta un panorama muy positivo, apoyado en una oferta de productos alineada con las necesidades del mercado y en una estructura gerencial y administrativa fortalecida.

Ello le permitirá alcanzar los objetivos estratégicos, financieros y operativos establecidos para los próximos años.

SOBRE EL GRUPO FINANCIERO JMMB

Con más de 30 años de experiencia en el mercado regional y raíces jamaicanas, JMMB es un proveedor de servicios financieros integrados, comprometido con establecer conexiones genuinas y ofrecer planes financieros personalizados.

agl/of-am