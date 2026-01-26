Dominicana muere en incendio durante tormenta de nieve EU

NUEVA YORK.- Una mujer dominicana de 50 años perdió la vida tras un incendio que consumió un edificio de apartamentos en el Bronx, en medio de la intensa tormenta de nieve que afectaba a la ciudad de Nueva York durante la mañana del domingo, informaron las autoridades.

El siniestro se registró alrededor de las 7:44 a.m. en un edificio de seis plantas ubicado cerca de la intersección de Grand Avenue y West 183rd Street, en el sector University Heights.

La mujer fue identificada en redes sociales como Cinthia, una trabajadora dominicana que se dedicada a la venta de comida.

De acuerdo con el subjefe del Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY por sus siglas en inglés), Andrew Holzmaier, la respuesta inicial se vio ligeramente retrasada debido a que las unidades fueron enviadas primero a una dirección incorrecta, en momentos en que las condiciones climáticas eran adversas por la tormenta invernal.

Los bomberos llegaron a la dirección correcta unos seis minutos después y encontraron el primer piso del edificio completamente envuelto en llamas. «Había un gran volumen de fuego saliendo por las ventanas delanteras del primer piso y por el pasillo», explicó Holzmaier, quien indicó que se realizó un ataque interior agresivo para controlar el fuego.

En total, el FDNY desplegó 21 unidades, con 79 bomberos y personal de emergencias médicas. El incendio fue controlado a las 9:09 a. m. La víctima mortal fue hallada inconsciente dentro del edificio y fue declarada muerta en el lugar, según confirmó un portavoz del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD).

Además, una mujer de 37 años fue trasladada en estado crítico, pero estable al Centro Médico Jacobi, con quemaduras graves, mientras que una tercera persona fue rescatada con lesiones leves y rechazó atención médica.

Vecinos del edificio identificaron a la fallecida como residente del primer piso. «No puedo creer que esto le haya pasado a mi vecina, a mi amiga», expresó entre lágrimas Lily López, quien vive en el cuarto piso y reside en el edificio desde hace 25 años. «Es muy triste que mi hija tenga que ver algo así».

Otro residente, Isaac López, relató que la pareja de la víctima intentaba desesperadamente regresar al apartamento mientras el fuego avanzaba. «No dejaba de decir que ella seguía adentro y que tenía que volver a entrar», contó.

Como consecuencia del incendio, al menos cinco residentes fueron desplazados en plena activación del Código Azul por las temperaturas gélidas, y están recibiendo asistencia de la Cruz Roja, informaron las autoridades.

Las causas del incendio continúan bajo investigación.