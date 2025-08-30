Dominicana lleva a Puerto Rico Premio Nacional de la Juventud

SAN JUAN, Puerto Rico.- Con el lema “Jóvenes que inspiran, historias que transforman”, el Ministerio de la Juventud de la República Dominicana anunció el Premio Nacional de la Juventud (PNJ) 2026, con énfasis en su categoría 15 “Joven Dominicano en el Exterior”.

El evento estuvo encabezado por el Consulado Dominicano en San Juan, Puerto Rico, y el Instituto de Dominicanos y Dominicanas en el Exterior, INDEX, PR.

La viceministra administrativa del Ministerio de la Juventud, Eloisa Luna, explicó a los presentes las particularidades del Premio y explicó que busca reconocer la trayectoria y talento de los jóvenes radicados en el exterior.

SOBRE EL PREMIO



Instituido mediante la Ley 20-93, el PNJ es el máximo galardón que otorga el Estado dominicano para reconocer a jóvenes entre 15 y 35 años por sus aportes en distintas áreas del desarrollo nacional y de la diáspora.

Los aspirantes competirán en varias categorías, entre estas Superación Profesional, Superación y Logros Personales, y Joven Dominicano en el Exterior.

Entre los requisitos figuran ser dominicano(a), presentación de carta de buena conducta, copia de cédula o acta de nacimiento, documentación que respalde la trayectoria, y un ensayo temático.

Este año se incorporan dos requisitos: una foto tipo retrato y un video breve publicado en redes sociales, donde el postulante destaque sus logros, impacto y motivación para la participación.

Cada ganador (a) nacional recibirá una Estatuilla del Premio Nacional de la Juventud, Certificado de acreditación, RD$100,000 en metálico, Laptop y Anillo conmemorativo.

La convocatoria está abierta desde el 12 de agosto hasta el 30 de septiembre de 2025, mediante el portal oficial: https://juventud.gob.do/inclusion-social-juvenil/premio-nacional-de-la-juventud-2026/

agl