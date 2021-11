Dominicana Karina Pasian a las puertas final de La Voz en España

Quincy Jones. compositor, director, y productor estadounidense, se fijó en ella en el año 2003 y la convenció de participar en el Star Search, un programa de ‘búsqueda de la estrella’ similar a La Voz, de donde resultó ganadora. Junto al compositor, viajó a Roma para cantar We Are The Future.

Aunque su primer sencillo, 16@War, recibió una difusión moderada, fue el segundo tema -Can’t Find The Words’ el que la llevó al éxito, posicionándose en el puesto 88 de la lista Billboard Hot R & B/Hip Hop Singles. Ese mismo año recibiría una nominación para los Premios Grammy en la categoría de Mejor R&B Contemporáneo. No se llevó el galardón, pero decidió grabar versiones para su canal de YouTube que le llevaron a hacer algunas giras.

