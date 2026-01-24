Dominicana e Iberia acuerdan elevar 30% número de vuelos

Así lo anunció la viceministra de Fomento del Mitur, Tammy Reynoso, quien explicó que, con vistas a 2026, Iberia alcanzará un récord histórico de conectividad entre República Dominicana y Europa, al operar dos vuelos diarios, equivalentes a 14 frecuencias semanales.

CAPACIDAD CERCANA A LOS 280 MIL ASIENTOS

«Esta operativa supondrá, en el conjunto del año, una capacidad cercana a los 280.000 asientos puestos a disposición de los clientes, lo que representa un crecimiento de más del 12 % respecto a las cifras registradas en 2025», señaló la funcionaria en un comunicado.

De esta manera, «podemos seguir trabajando de la mano entre el sector público y privado para incrementar la llegada de turistas a República Dominicana y mejorar nuestra conectividad aérea», agregó.