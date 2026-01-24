Dominicana e Iberia acuerdan elevar 30% número de vuelos

Iberia alcanzaría un récord histórico de conectividad entre República Dominicana y Europa
  • Por EFE
  • Fecha: 24/01/2026
Santo Domingo, 24 ene (EFE).- El Ministerio de Turismo de República Dominicana (Mitur) y la aerolínea española Iberia acordaron reforzar la conectividad aérea entre España y el país caribeño, lo que permitirá incrementar en un 30 % los vuelos a partir de este año, se informó este sábado.

Así lo anunció la viceministra de Fomento del Mitur, Tammy Reynoso, quien explicó que, con vistas a 2026, Iberia alcanzará un récord histórico de conectividad entre República Dominicana y Europa, al operar dos vuelos diarios, equivalentes a 14 frecuencias semanales.
CAPACIDAD CERCANA A  LOS 280 MIL ASIENTOS

«Esta operativa supondrá, en el conjunto del año, una capacidad cercana a los 280.000 asientos puestos a disposición de los clientes, lo que representa un crecimiento de más del 12 % respecto a las cifras registradas en 2025», señaló la funcionaria en un comunicado.

De esta manera, «podemos seguir trabajando de la mano entre el sector público y privado para incrementar la llegada de turistas a República Dominicana y mejorar nuestra conectividad aérea», agregó.

RUTAS CON AVIONES DE ULTIMA GENERACION

Iberia opera la ruta entre España y República Dominicana «con aviones de última generación, garantizando altos estándares de eficiencia y confort», destacó la nota.

Señaló, asimismo, que este acuerdo es resultado de las conversaciones y negociaciones sostenidas por el Ministerio de Turismo en la Feria Internacional de Turismo de Madrid (Fitur).
El mismo D
El mismo D
2 minutos hace

Pero tiene bajar eso precio. El billete está muy caro.

0
0
Responder