Dominicana conquista los 200 metros en Asunción 2025

Liranyi Alonso

Asunción, 22 ago.- El puertorriqueño José Figueroa y la dominicana Liranyi Alonso se coronaron hoy campeones en los 200 metros planos, con sendos récords en uno y otro sexos, en los II Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025.

Figueroa cronometró 20.16 segundos para superar a Jaleel Croal de Islas Vírgenes Británicas (20.39) y al colombiano Ronal Longa (20.51), este último acreedor del bronce tras reñida definición â€»apenas por una centésima de segundoâ€» con Jaiden Reid (20.52) de Islas Caimán.

La quisqueyana Alonso estampó magnífico tiempo de 22.69 segundos, bien distanciada de las ganadoras de plata y bronce, la colombiana Marleth Ospino (23.14) y la guyanesa Keliza Smith (23.42).

En ambos casos resultaron las primeras preseas doradas para dichas naciones en el atletismo de estos Juegos Panamericanos Junior, que en el caso de República Dominicana se suma a la de plata conquistada por la propia velocista en 100 m, final en la que precisamente Puerto Rico consiguió su otro metal hasta el momento: el bronce por intermedio de Frances Colón.

Colombia lidera las competencias de campo y pista de esta cita multideportiva continental con cinco medallas de oro, dos de plata y una de bronce para ocho en total, seguida bien cerca por Cuba (4-3-1), Canadá 4-3-0), México (3-4-3) y Brasil (2-3-6).

