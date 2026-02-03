Dominicana acogerá Congreso Internacional de Arqueología

SANTO DOMINGO. – La Academia de Ciencias de la República Dominicana, en coordinación con la Asociación Internacional de Arqueología del Caribe (AIAC/IACA), anunció la celebración del XXXI Congreso Internacional de Arqueología del Caribe.

El evento, previsto del 13 al 17 de julio próximos en la Ciudad Colonial de Santo Domingo, consolida al país como un referente en la investigación, protección y gestión del patrimonio arqueológico.

Reunirá a investigadores de prestigio internacional, especialistas en arqueología caribeña, así como a estudiantes, gestores del patrimonio arqueológico y antropológico y público interesado en estas disciplinas.

Durante cinco días se debatirán investigaciones centradas en los procesos migratorios, culturales y sociales desarrollados en el Caribe desde la prehistoria hasta la época colonial.

Los encuentros académicos se efectuarán principalmente en el auditorio del Centro Cultural INDOTEL, ubicado en plena Ciudad Colonial.

De manera complementaria, algunas reuniones, conferencias y actividades especiales ocurrirán en las instalaciones de la Academia de Ciencias y del Centro Cultural Taíno Casa del Cordón.

PROGRAMA CIENTÍFICO

El programa científico contempla ponencias organizadas por ejes temáticos y sesiones plenarias diarias, de 8:00 a.m. a 6:00 p.m.

Asimismo, habrá una jornada de mesas redondas dedicadas a temas específicos de la arqueología del Caribe, además de varias conferencias magistrales a cargo de especialistas de renombre.

El tema central de esta edición será “Arqueología: construyendo puentes a través del mar Caribe”, una propuesta que invita a reflexionar sobre la identidad caribeña.

El Congreso permitirá profundizar en la comprensión de la koiné caribeña, los movimientos poblacionales entre América, Europa y África, y la formación de una identidad multiétnica compartida en la región.

El cierre tendrá lugar en el Centro León, en la ciudad de Santiago de los Caballeros, donde transcurrirán las últimas actividades.

