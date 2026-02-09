Ramfis llama defensa soberanía RD frente organismos foráneos

SANTO DOMINGO. – El presidente del Partido Esperanza Democrática (PED), Ramfis Domínguez Trujillo, cuestionó duramente la actuación de organismos internacionales que, a su juicio, intentan imponer criterios contrarios a los intereses de la República Dominicana.

Domínguez Trujillo emitió una declaración contundente en defensa de la soberanía nacional, y calificó como “una burla” la reciente postura de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) frente a la realidad dominicana.

El político aseguró que se trata de entidades “inoperantes e insuficientes” que solo presentan quejas sin aportar soluciones reales. (…) no hacen absolutamente nada en la práctica y pretenden injerir sobre nuestra bandera y nuestra soberanía”, afirmó.

Explicó que, como gesto simbólico, acudió a la televisión portando únicamente el escudo dominicano y no la bandera de su partido, al entender que el país atraviesa “un momento demasiado difícil” que exige unidad nacional por encima de colores políticos.

APOYO DE TRUJILLO A DONALD TRUMP

En ese contexto, Domínguez Trujillo respaldó la posición del presidente estadounidense Donald Trump de revisar y cerrar organismos internacionales que, según dijo, han perdido efectividad y credibilidad.

Asimismo, reiteró que en el pasado la República Dominicana ya tuvo que plantarse frente a decisiones que pretendían imponer los criterios de la CIDH.

Sobre el tema migratorio, el líder del PED aseguró que ha denunciado durante años las presiones externas para mantener la apertura fronteriza, incluso condicionando ayudas financieras.

“Se decía: les damos un préstamo, pero mantengan la frontera abierta. Eso es inaceptable”, sostuvo.

NECESIDAD DE DEPORTACIONES MASIVAS

Domínguez Trujillo señaló que el país tiene hoy una oportunidad histórica ante el endurecimiento de las políticas migratorias en Estados Unidos y defendió la necesidad de deportaciones masivas y ordenadas.

Recordó que el PED presentó al Poder Ejecutivo, el pasado 27 de febrero, un plan migratorio integral que contempla controles estrictos.

