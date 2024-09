Domínguez Trujillo defiende a los dominicanos exterior por reforma

Ramfis Domínguez-Trujillo

SANTO DOMINGO.- El presidente del Partido Esperanza Democrática, Ramfis Domínguez-Trujillo, en la más reciente de sus acostumbradas transmisiones en vivo, resaltó la importancia de la comunidad de dominicanos en el exterior, exigiendo una igualdad de condiciones legislativas ante la iniciativa del Presidente Abinader, de reducir el número de diputados de 178 a 110.

Según sus expresiones, el ajuste en el marco de la cámara baja, aumentaría la cantidad de ciudadanos representados por legislador, que pasaría a un promedio de 86,384 ciudadanos por parlamentario. Sin embargo, destacó que los Diputados de Ultramar, representan aproximadamente 442,857 dominicanos cada uno.

“Si hablamos de equidad, los dominicanos en la comunidad del exterior merecen una mayor representatividad. Según el Presidente, la reforma constitucional que propone busca ‘adecuar la cantidad de representantes en la Cámara de Diputados.’ Es axiomático que ajustemos la balanza a favor de estos valiosos dominicanos, que siempre salen con migajas, pero sostienen la economía de RD con más del 12% del PIB,” enunció.

El líder político también resaltó la importancia de una auténtica reforma del Ministerio Público, explicando que una de las principales quejas de los dominicanos que viven fuera del país no solo es la inseguridad, sino la falta de transparencia y la permisibilidad de la justicia, lo cual evita que muchos de estos puedan regresar, a la vez que los inhibe de invertir en su patria.

“Es una de las quejas reincidentes, y algo que escucho continuamente, dominicanos que no se sienten seguros al volver a su país por el alto nivel de delincuencia. Eso también se debe a la falta de un sistema jurídico funcional. Otros expresan que quisieran invertir en su país, pero no se atreven porque el riesgo es demasiado grande. Recientemente vimos el caso de los estafados por inescrupulosos promotores de bienes raíces. A esa gente les dio brega que le hicieran caso. Por eso el tema de la transformación del Ministerio Público es demasiado importante, pero no como lo pretenden hacer, eso es puramente mediático, porque no hay voluntad política para ello,” señaló.

Destacó lo injusto del artículo 20 de la Constitución que atenta directamente contra los derechos de los dominicanos de la comunidad del exterior al igual que a sus descendientes. Domínguez-Trujillo aclaró que, aunque él ya cumple cabalmente con lo establecido en el referido texto, entiende que es demasiado injusto imponer esa veda a dominicanos que demuestran un amplio compromiso con el país, y que son incuestionablemente dominicanos.

“Es verdaderamente abusivo el trato que se le da a los dominicanos que, por una razón u otra, viven fuera del país. Ustedes son exiliados económicos, y las mismas condiciones del país provocaron su salida. Pero ustedes son dominicanos de pura cepa, que sienten más por la República Dominicana que muchos de los que vivimos aquí. Ese artículo 20 es lesivo a sus derechos y francamente violatorio. Y que conste, que no lo digo por mí, ya yo cumplo con lo que exige la constitución, y lo demostraremos en estos meses. Sin embargo, esa modificación que propone el presidente tiene que incluir la eliminación de esa aberración jurídica,” apuntó.

of-am