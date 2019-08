Domínguez Trujillo dice que si gana aumentará la pena para corruptos

Ramfis Domínguez Trujillo

SANTO DOMINGO.- El aspirante a la presidencia, Ramfis Domínguez Trujillo, dijo que si gana aumentará a 30 años de cárcel la pena para quienes cometan actos de corrupción.

Asimismo, advirtió que «el artículo 139 de la Constitución le da la investidura al Presidente para que si la ley no se cumple, pueda tomar cartas en el asunto”.

“Hace falta un gobierno con voluntad política, donde se pueda aplicar la mano dura de la ley, creando un régimen de consecuencias, haciendo lo que nuestra Constitución nos garantiza a todos los ciudadanos dominicanos. Este país se puede enderezar”, expresó el nieto del ajusticiado dictador Rafael Trujillo Molina.

Domínguez Trujillo fue entrevistado por Ofi la Calle en el marco de su recorrido por San José de las Matas.

Aclaró que no tiene compromisos con nadie y no tiene cola que le pisen. «Por tanto, en un gobierno nuestro no va haber vacas sagradas», afirmó Domínguez Trujillo, quien este domingo recorrerá Santiago Rodríguez. «Y no vamos a andar encaramados en una jeepeta, vamos a caminar barrio por barrio, calle por calle”, indicó.