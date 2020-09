Domínguez Brito denuncia «falsedad» en declaración bienes de funcionarios

Francisco Domínguez Brito

SANTO DOMINGO.- El exprocurador Francisco Domínguez Brito denunció que varias de las declaraciones juradas de bienes presentadas por los funcionarios del actual gobierno son falsas y otras fueron abultadas.

«Algunas fueron abultadas y otras dicen menos de lo que tienen quienes las presentaron», declaró.

Aseguró que «con las declaraciones juradas que están haciendo ante la Cámara de Cuentas hay cientos de casos de falsedad. La ley estable claramente el tipo penal de la falsedad cuando se miente».

Dijo que «es tiempo de que la Comisión de Ética, que ha hecho tantas denuncias contra lo que fue nuestro Gobierno (PLD), comience a revisar todas esas declaraciones juradas de personas que han declarado mucho, mucho dinero».

«A mi me gustaría que se revisarán con las declaraciones que se hicieron ante impuesto. Me gustaría la misma voluntad de promover la justicia y la no impunidad», expresó Domínguez Brito en el programa El Despertador.

