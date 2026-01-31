Domínguez Brito considera el Gobierno PRM está sin rumbo

A su juicio, sectores como la salud van de crisis en crisis.

SANTO DOMINGO.- El miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) Francisco Domínguez Brito, definió la actual gestión del Partido Revolucionario Moderno (PRM) como “un gobierno sin rumbo, planificación, idea y sin saber a dónde va”.

Al conversar con periodistas en la sede central del PLD, el exprocurador General dijo que en de todos los ámbitos de la administración pública se nota que el Gobierno está sin rumbo.

En cuanto a la educación, dijo, se desconoce qué quiere el Gobierno tanto en el área preuniversitaria, superior, técnica y vocacional.

EL SECTOR SALUD VA DE CRISIS EN CRISIS

«Cuando te vas al sector salud es crisis tras crisis, tanto en los hospitales como en el Seguro Nacional de Salud, sacudido por un gran fraude. Es una gran vergüenza. Hay gente que ha muerto, por la acción dolosa”, apuntó.

Comentó que, en materia de infraestructuras, el del PRM es el gobierno que menos ha invertido en los últimos 72 años como porcentaje del Producto Interno Bruto en la República Dominicana. “Eso produce que no se generen riquezas”, comentó.

REMESAS DE DOMINICANOS EN EU LO HAN SALVADO

«Al Gobierno lo ha salvado la cantidad de remesas que se están recibiendo de los Estados Unidos y ahora un poco el aumento del oro, que ha generado unos ingresos adicionales», señaló.

Domínguez Brito expresó que en cuanto a los cambios y rotación de funcionarios “están mal. No saben qué hacer. La gente está cansada”.

«Es una locura. Todo es escándalo tras escándalo. La corrupción comiéndose al gobierno. El narcotráfico ha penetrado en todas las estructuras», sostuvo.

an/am