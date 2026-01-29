Domingo Bautista destaca valor en formación de la animación

Hugo Oscar Chávez y Domingo Bautista

SANTO DOMINGO, República Dominicana. – El veterano comunicador y figura emblemática de la televisión dominicana, Domingo Bautista, destacó los cambios que experimenta esa industria y la importancia de la formación en los nuevos talentos de la animación.

Las declaraciones fueron ofrecidas en un especial televisivo realizado en honor a sus más de 50 años de trayectoria artística, transmitido el pasado domingo en el programa No es tan late, conducido por Hugo Oscar Chávez y difundido por el canal 6.

EL TALENTO DEBE IR ACOMPAÑADO DE LA PREPARACIÓN

Durante su intervención, Bautista reconoció que en la actualidad existen más plataformas y oportunidades para quienes aspiran a desarrollarse en el ámbito de la comunicación.

Sin embargo, subrayó que el talento debe ir acompañado de preparación, disciplina y respeto por el oficio.

Para el experimentado animador, la formación continua y el compromiso profesional siguen siendo pilares fundamentales para alcanzar la permanencia y credibilidad en los medios de comunicación.

Asimismo, estableció una comparación entre su generación y la actual, señalando que, aunque en el pasado el acceso a la televisión era más limitado, predominaba una sólida cultura de aprendizaje, esfuerzo y estructura profesional dentro de la industria.

USAR LAS HERRAMIENTAS SIN DESCUIDAR CALIDAD

A su juicio, las nuevas figuras enfrentan el desafío de aprovechar las herramientas modernas sin descuidar la calidad, la ética y la responsabilidad que exige la comunicación frente al público.

Con casi cinco décadas de trayectoria en radio y televisión, Domingo Bautista es considerado una referencia obligada de la animación y el entretenimiento en la República Dominicana.

Sus palabras ofrecen una mirada autorizada sobre la evolución del medio y el futuro de quienes hoy buscan abrirse paso en la pantalla.

agl/of-am