Dodgers firman oficialmente a Albert Pujols con contrato de Grandes Ligas

LOS ÁNGELES – Albert Pujols firmó un contrato de Grandes Ligas con los Dodgers de Los Ángeles, trasladándose 30 millas al norte de California para extender su notable carrera después de dejar a los Angels de Los Ángeles.

Pujols, de 41 años, formalizó su contrato de un año el lunes con los campeones defensores de la Serie Mundial después de aceptar moverse el fin de semana pasado. El quinto mayor jonronero en la historia de las Grandes Ligas probablemente estrenará uniforme durante la serie en casa de los Dodgers ante Arizona, que comienza el lunes por la noche.

“Primero me gustaría agradecer a Dios por la oportunidad que me ha dado de jugar este deporte. Si bien no es así cómo pensé que terminaría mi tiempo en Anaheim, estoy realmente agradecido por los recuerdos y las amistades creadas en los últimos 10 años”, dijo Pujols en un mensaje colgado en sus cuentas de redes sociales.

«Gracias a mis compañeros y a los aficionados de los Angels en todas partes por su apoyo. Siempre ocuparán un lugar especial en mi corazón. Si bien todos en las Grandes Ligas quieren competir todos los días, entiendo que los roles cambian y eso es algo que he aceptado durante los últimos años», agregó Pujols.

El toletero dominicano fue cesado por los Angelinos a principios de este mes en un abrupto final a su casi una desafortunada participación de 10 años con contrato de $240 millones con el club del Condado de Orange. Los Angelinos en apuros pagarán casi $420 mil del salario de $30 millones de Pujols esta temporada, mientras esté con sus rivales de patio.

Los Angelinos dijeron que rompieron con Pujols, porque quería jugar todos los días, pero tienen jugadores para cubrir sus dos posiciones, el primera base Jared Walsh y el bateador designado Shohei Ohtani, con números ofensivos muy superiores.

Sin embargo, Pujols se unirá a los Dodgers como jugador suplente y situacional, lo que sugiere que le atrajo más la posibilidad de aspirar a un título nuevamente para el 10 veces All-Star y dos veces campeón de la Serie Mundial.

«El rol que me han presentado Andrew Friedman y Dave Roberts es uno que acepto», dijo Pujols acerca del papel que tendrá en los vigentes campeones del béisbol estadounidense.

«Estoy emocionado de ser parte de la familia de los Dodgers y quiero agradecer a Andrew, Dave y al resto de la organización de los Dodgers por esta oportunidad. Mi objetivo es el mismo de siempre: Ayudar al club a ganar un campeonato en 2021. He visto de cerca lo talentoso que es este equipo y espero poder contribuir», puntualizó.

Pujols, quien comenzó su carrera con 11 prolíficas temporadas en los Cardinals de St. Louis, suma 667 jonrones en su carrera y ocupa el puesto 13 en la historia de las Grandes Ligas con 3,253 hits. El bateador más prolífico de su generación bateó .198, con cinco jonrones y 12 carreras impulsadas este año, mientras estuvo en 24 de los 29 partidos de los Angelinos. Atravesaba por una mala racha de apenas 7 hits de 43 veces al bate desde el 20 de abril.

of-am

Síguenos en las redes twitter facebook instagram