Documental sobre Ercilia Pepín llegará a liceos y universidades

SANTO DOMINGO.-– El documental “Ercilia Pepín, ejemplo de enseñanza, patriotismo y dignidad” será presentado a partir de noviembre en escuelas y universidades del país, como parte de un ciclo de exhibiciones impulsado por sus productores, los comunicadores Euri Cabral y Zinayda Rodríguez.

Los realizadores informaron que establecieron acuerdos con los ministerios de Educación, de la Mujer y de Educación Superior, Ciencia y Tecnología para llevar la producción a centros educativos públicos y universidades, en coordinación con sus respectivas escuelas de Educación.

La iniciativa contempla proyectar la obra en escuelas y liceos públicos que llevan el nombre de la destacada educadora santiaguera, así como en los principales centros de educación superior.

El documental también obtuvo ocho nominaciones en los Premios La Silla 2026, organizados por la Asociación Dominicana de Profesionales de la Industria del Cine (Adocine).

Entre las categorías figuran Mejor Documental del Año 2025, Dirección de Fotografía, Dirección de Arte, Actriz de Reparto, Vestuario, Maquillaje, Efectos Especiales y Canción Original.

Las nominaciones reconocen el trabajo de Zinayda Rodríguez, Elvira Almonte, Laila Taveras, Arelis Blake, Karlat Leonardo, Gerald Cruz, Gravital Cinema, Ramón Orlando y Euri Cabral.

Cabral y Rodríguez expresaron su satisfacción por las distinciones y agradecieron a Adocine por valorar una producción que busca difundir el legado educativo y patriótico de Ercilia Pepín entre las nuevas generaciones.

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