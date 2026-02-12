DNCD ocupa 69 paquetes de cocaína en el puerto Caucedo

SANTO DOMINGO.- Agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) ocupó 69 paquetes de cocaína en el Puerto Multimodal Caucedo, de Boca Chica.

El alijo fue detectado en un contenedor cargado de metales que sería embarcado hacia Bélgica.

En el operativo, coordinado por el Ministerio Público, participaron, además, personal de la seguridad militar del puerto y agencias de inteligencia del Estado.

La droga fue enviada al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF).