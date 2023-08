DM asegura Abel se convertirá en 2024 en presidente R. Dominicana

SANTIAGO DE LOS CABALLEROS.- Abel Martínez se convertirá en 2024 en el próximo presidente de la República, aseguró aquí el exmandatario y presidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Danilo Medina.

“Abel será el próximo presidente de la República. Que no les quede la menor duda, Abel será el próximo presidente de la República Dominicana”, reiteró Medina durante una asamblea en el Centro de Convenciones Utesa.

Medina invitó a los asistentes a concentrarse en el trabajo político y de campaña «para que los anhelos del pueblo, de que el PLD vuelva al Gobierno, ahora con Abel Martínez en la Presidencia, se conviertan en realidad».

Dijo que «el trabajo con entusiasmo y sin ‘ñoñerías’ es la clave del triunfo en las venideras elecciones», por lo que fue reiterativo en «seguir trabajando para desde el Gobierno, enfrentar la situación de calamidad que hoy se vive en República Dominicana».

“Se tiene que entender que el pueblo está sufriendo, es un pueblo que tiene hambre, me lo dicen donde quiera que voy, y el pueblo tiene cifradas sus esperanzas de volver a comer con el Partido de la Liberación Dominicana”, apuntó.

Indicó que «las aspiraciones del pueblo que sufre están por encima de las individualidades de los miembros y dirigentes del PLD. Por encima de todos nosotros está el pueblo dominicano. No existe derecho para que le demos la espalda a un pueblo que sufre, que tiene hambre, que no puede comer todos los días, que no tiene trabajo, que no puede adquirir la canasta básica, que no puede atender sus problemas de salud, que no puede educar a sus hijos, que no tiene seguro médico. Superar esa situación de dificultades, descansa en nosotros”.

Dijo que la situación de malestar de la población debe llevar a que se olviden las nimiedades y poner al pueblo por encima de los intereses personales,y así ganar las elecciones.

“Tienen que exhibir el orgullo de pertenecer al Partido de la Liberación Dominicana, porque ningún partido en la historia del país ha hecho tanto por la República Dominicana como el PLD”, acotó.

Añadió que «el PLD transformó para bien el país, convirtiéndolo en la estrella de América Latina y El Caribe».

Recordó que «el PLD tiene una fuerza descomunal en Santiago y lo que se espera con un potencial político tan poderoso es el triunfo electoral, como se lo merece el pueblo dominicano y Abel Martínez».

También hablaron Ramón Ventura Camejo y Charles Mariotti, entre otros.

jt/am