Dirigencia asegura en equipo de RD Clásico Beisbol “no hay ego”

Albert Pujols

SANTO DOMINGO.- La palabra ego fue muy redundante este miércoles en la rueda de prensa virtual del equipo dominicano para el Clásico Mundial de Béisbol 2026.

“Aquí no hay ego”, manifestaron con certeza Nelson Cruz y Albert Pujols, gerente y dirigente del equipo criollo. “El que quiere estar, que se ponga disponible, los vamos a llamar, lo vamos a localizar”.

Tanto Nelson Cruz como Albert Pujols están en Arizona, comunicándose con los peloteros dominicanos. Desde allí hablaron con la prensa por más de una hora, vía Zoom.

“Este es mi trabajo, desde que me anunciaron, he estado comunicándome, hay mucho tiempo, tenemos un año para el Clásico, y hasta ahora he recibido un feed back positivo de los peloteros”, señaló Pujols, quien en varias ocasiones dijo “no queremos ego, somos un país, no un equipo. Todos vamos a representar a República Dominicana”.

Sobre Marcell Ozuna, quien ha dicho públicamente que no irá al Clásico, ya que en otros eventos no ha sido convocado, Nelson expresó “ojalá que cambie de idea, Marcell es un hermano, un amigo. Aquí no hay ego. El que quiere jugar, que venga, el que quiere estar disponible, que lo diga… Las puertas están abiertas para todos los peloteros”.

Sobre el cuerpo de coaches, Pujols confirmó a Fernando Tatis padre, coach de bateo y su asistente Jorge Mejía; Héctor Borg, primera base y en tercera Tony Díaz; Plácido Polanco coach de banca; Gilbert Gómez asistente del dirigente; Wellington Cepeda coach de pitcheo, su asistente Joel Peralta, José Canó coach de bullpen, mientras que René Rojas será coordinador de bateo.

“Son 10 coaches, queremos llegar a 12, pero son reglas y solo esperamos por MLB y su Comisionado, ya le enviamos la requisición. Sé que debemos tener más, incluso el pueblo quiere más coaches, pero son reglas y ojalá que nadie se ponga guapo”, informó Pujols sobre su cuerpo de staff.

Dijo que espera que todos los jugadores dominicanos estén con salud para llegar bien en forma al evento.

“No puedo abundar mucho sobre el equipo, ya que hay mucho tiempo de por medio. Solo queremos que los peloteros tengan salud y estén bien para el evento. Todos tenemos la misma meta, ganar el torneo”. En 2013, Dominicana lo hizo de manera invicta, ganando los seis partidos. En 2023, no se pudo avanzar a la segunda ronda.

Mark Vientos, quien ha dicho que quiere jugar con el equipo dominicano, tuvo una acogida por el gerente Cruz: “Es bueno que él quiera jugar para el país, al igual que Austin Wells, es bueno que se sepa que todos están bienvenidos, las puertas están abiertas. Incluso, ya he hablado con ellos de manera personal y están positivos”.

Dijo Nelson que “el mensaje es llevar unidad, decisiones en conjunto, humildad. Es un sueño llevar esta gerencia, tener un equipo unido en diferentes roles como con Pedro, David, Beltré, Marichal, Vladimir”.

Manifestó que “hemos hecho ejercicios para ver los escenarios (con los posibles peloteros)”.

Indicó que “ahora mismo no hemos pensando en un mini-camp. Tenemos un año de por medio, pero debemos respetar las reglas de MLB. Aunque, hay que pensar en el mini-camp al menos 15 días previos, pero con el ok de MLB.

Sobre sus asistentes, dijo que más adelante lo dará a conocer.

Detalló que ahora mismo no puede hablar del posible roster, ya que es muy prematuro, pero que el comité gestor que dirige, junto a Pedro Martínez, Juan Marichal, Vladimir Guerrero, Adrián Beltré, y Edwin Encarnación, junto al dirigente Pujols, estarán trabajando todo el tiempo para conformar el mejor equipo y así conseguir el segundo cetro para Dominicana.

Adrián Beltré: “Más que un orgullo ser parte de este equipo. Tenemos la encomienda de llevar esa corona a mí país. En nuestra presencia en el Clásico podemos aportar muchas cosas con esos peloteros jóvenes”.

El presidente de Fedobe Juan Núñez agradeció al comité gestor que conforman el equipo dominicano para el Clásico: «Es un buen bloque, hay unidad, en conjunto. Lo que se está haciendo es para la historia, para el país, para el mundo».

David Ortiz: “Creo que este equipo (el del 2026) será el más preparado”.

Pedro Martínez: “Cuando fui al Clásico me lo tomé personal. Hice un sacrificio que es lo debemos hacer, disciplina. Hice un esfuerzo extra para estar en condiciones. No ganamos, perdimos ante Países Bajos. Cada pelotero debe tomarse el Clásico personal, el compromiso que tienen.

La rueda de prensa virtual fue moderada por Miguel Medina y Juan Mercado.

of-am