Aduanas enfocada en facilitar comercio y aumentar ingresos

El titular de Aduanas, Nelson Arroyo reunido con Melquiades Cabrera, encargado de la Oficina regional zona norte y otros funcionarios de la DGA.

SANTIAGO/PUERTO PLATA, República Dominicana. – El director general de Aduanas, Nelson Arroyo, sostuvo reuniones de trabajo con el personal de las oficinas de Santiago de los Caballeros y Puerto Plata, a quienes presentó los lineamientos generales de su gestión.

Arroyo enfocó su disertación en el aumento de las recaudaciones, la facilitación del comercio y la lucha contra los ilícitos aduaneros.

El titular de la entidad visitó la Oficina Coordinadora Zona Norte, ubicada en la ciudad de Santiago de los Caballeros, que agrupa al personal de inteligencia aduanera, servicios, aforo, celaduría y áreas administrativas.

Allí, estableció los principales objetivos de su gestión, escuchó las inquietudes del personal y conoció de primera mano los puntos de mejora para las operaciones en la región del Cibao.

RECORRIDO POR ÁREA DE CARGA DEL AEROPUERTO

Arroyo recorrió el área de carga del Aeropuerto Internacional del Cibao, acompañado por Wilson Alemán, administrador de Aduanas del lugar.

Durante la visita, observó los procedimientos y equipos del área de carga, así como los dispositivos de tecnología no intrusiva (rayos X) que operan en la terminal, y también dialogó con las autoridades del aeropuerto.

ZONA FRANCA DE PUERTO PLATA

Luego se trasladó a la zona franca de Puerto Plata, donde supervisó sus áreas acompañado por la directora ejecutiva, Karina Abbot, y abordó temas relacionados con la seguridad en las operaciones.

Más tarde, en la Administración de Puerto Plata conversó con el colector de Aduanas del puerto, Damián Jiménez Gómez, y todo su equipo.

TRANSPARENCIA

Al final de la jornada, el director de Aduanas dejó claro que no tolerará ninguna participación o complicidad por parte del personal en hechos contrarios a la Ley de Aduanas 168-21.

Asimismo, visitó el Puerto Taíno Bay, donde sostuvo un acercamiento con los colaboradores de esta importante terminal de cruceros.

