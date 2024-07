Diputados envían a comisión especial proyecto de Código Penal

Conforman el comité Fior Daliza Peguero, Hilda Genao, Isabel de la Cruz, Gustavo Sánchez, Servia Iris Familia, Rafaela Alburquerque, Sadoky Duarte Suárez, Ramón Bueno, Soraya Suárez, Sandro Sánchez, Aníbal Díaz, Saury Mota, Pedro Martínez, Elías Wessin Chávez, Braulio Espinal, Máximo Castro, Rafael Castillo Casado, Mélido Mercedes y Alexis Jiménez, que preside el grupo.

Queda fuera de la Comisión el diputado Eugenio Cedeño, al que la dirección del Partido Revolucionario Moderno (PRM) envió a procedimiento disciplinario por unas controvertidas declaraciones del legislador que fueron ampliamente difundidas y criticadas por su cariz sexista, y de las que se desmarcaron los dirigentes de la formación.

«Si yo estoy casado con mi esposa y yo me retiro el condón para embarazarla eso no tiene que ir al Código Penal, ni al Código Civil. No, porque para qué se casó conmigo y para qué se encuera conmigo, para qué duerme conmigo», dijo Cedeño.

El legislador consideró su exclusión de la comisión como un acto de «censura», y solicitó que se sometiera a votación del pleno su integración al comité, petición que no prosperó.

El pasado martes los diputados aprobaron en primera lectura el proyecto de ley de Código Penal de la República Dominicana después de que fuera liberado de los trámites reglamentarios, esto es, sin darle lectura, tal y como ocurriera cuando el texto pasó el primer trámite en el Senado, lo que generó críticas en diversos ámbitos de la política y la sociedad dominicanas.

El texto no incluye en su articulado las tres causales que despenalizan el aborto -cuando el embarazo es producto de una violación o incesto, cuando ponga en riesgo la vida de la madre y cuando el feto presente malformaciones incompatibles con la vida-, lo que ha sido censurado por diversos legisladores, colectivos y organismos internacionales. EFE