Diputados RD autorizan PE a que emita RD$291 mil millones para deuda pública

SANTO DOMINGO.- La Cámara de Diputados aprobó de emergencia este martes el proyecto de ley que autoriza al Poder Ejecutivo a la emisión y colocación de valores de deuda pública por 291 mil 528 millones 487 mil 163 pesos.

El proyecto autoriza al Poder Ejecutivo atender a la favorabilidad de las condiciones financieras del mercado para que pueda disponer la emisión y colocación de una parte o de la totalidad de los referidos valores en los mercados internacionales o en el mercado doméstico.

También le autoriza a realizar operaciones de manejo, administración o gestión de pasivos durante el año 2021 por hasta el diez por ciento (10%) del balance de la deuda del sector público no financiero que tengan como objetivo reducir el monto o el servicio de la deuda externa e interna del sector público no financiero a través de emisiones de títulos de deuda para canjear o recomprar pasivos de deuda del sector público no financiero.

La resolución fue propuesta por el Poder Ejecutivo y depositada al organismo bicameral el 4 de diciembre, tomada en consideración cuatro días después y luego enviada a la Comisión Permanente de Hacienda.

La propuesta inicial decía “doscientos noventa y un quinientos veinte y ocho mil millones cuatrocientos ochenta y siete mil ciento sesenta y tres pesos dominicanos con 15 centavos (RD$291,528,487,163.15), o su equivalente en moneda extranjera”, por lo que el diputado Francisco Javier Paulino, del Partido Revolucionario Moderno, propuso cuatro modificaciones a la pieza de forma y pequeñas correcciones, siendo unas de ellas que se eliminen los 15 centavos (para cuadrar el monto) y la palabra “o su equivalente en moneda extranjera”.

Paulino también solicitó que el proyecto sea conocido con un tratamiento de emergencia, por la supuesta necesidad que tiene el Poder Ejecutivo de esos fondos. Dichos requerimientos fueron acogidos, aprobándose la pieza en ambas lecturas.

“Estos bonos vienen a sustentar el presupuesto de la República Dominicana ya aprobado”, explicó el congresista.

Previo a la aprobación, el vocero de los diputados peledeísta, Gustavo Sánchez, mostró el desacuerdo de su bancada, alegando que esa es otra forma de endeudamiento que se aboca el gobierno.

of-am/jt