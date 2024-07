Diputado sugiere al PRM no imponer voluntad en congreso

Juan Dionisio Restituyo

SANTO DOMINGO.-El diputado del Frente Amplio, Juan Dionisio Restituyo, sugirió al Partido Revolucionario Moderno (PRM) consultar a la sociedad “antes de pretender imponer su voluntad en el Congreso donde tiene una mayoría aplastante, porque eso podría distorsionar la democracia”.

Advirtió que el contrapeso necesario para una democracia no lo va a tener el nuevo congreso, “lo que es un peligro que la democracia pueda morir en un Congreso con una mayoría aplastante, apabullante, como la que tiene el PRM”.

“Siempre va a existir ese peligro, con el agravante, que ese es un peligro real. Con el agravante de que no hay una sociedad, no hay una mancha verde que pueda contener eso. Es decir, no hay una sociedad movilizada que pueda contener eso”, puntualizó.

A ese peligro se une, fíjate, “lo que pasó con la ley 1-24 de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), que la sociedad se movilizó, todas las funciones, instituciones públicas y privadas actuaron y el gobierno, pero ya la ley está ahí vigente”.

Restituyo expresó su preocupación por la intención del presidente Luis Abinader de reformar la Constitución, y abogó por que, en lugar de una Asamblea Revisora, se convoque a una Asamblea Constituyente elegida por voto popular para garantizar la representación de todos los sectores.

El legislador habló de este y otros temas al participar en el programa En Nombre de la Democracia, que producen y conducen cada sábado por el canal 26 de Carivisión, los periodistas Lilian Mateo y Eugenio Ferrand.

Le advirtió al PRM tener cuidado con concentrar “demasiado poder”, como ha ocurrido en la historia dominicana con otros partidos, que al final fracasan y se desgastan. Sobre la reforma constitucional cuestionó “la necesidad de un candado a la Constitución”, y aseguró que “lo importante es contar con una fuerza popular y social que la haga cumplir”.

of-am