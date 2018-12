Diputado dice se ha perdido el sendero de desarrollo de Santo Domingo Este

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El diputado por Santo Domingo Este y aspirante a la alcaldía por ese municipio, Luís Henríquez , abogó para que se retome “el sendero de desarrollo que había en ese municipio”.

Recordó que durante la gestión de Juan de los Santos se tomó un préstamo de 400 millones de pesos para la instalación de contenedores de basura que dieron respuesta y, pese al éxito del plan, se descontinuó.

El dirigente político explicó que en marzo anunciarán quién representará una propuesta de moderna gestión municipal que con eficiencia dé respuesta a las principales necesidades que tienen los munícipes de Santo Domingo Este.

La selección se realizará mediante el método de encuesta y participarán los también diputados Domingo Baret y Luís Alberti

Al ser entrevistado por las periodistas Ana Jiménez y Danylsa Vargas, en el programa Infórmate se transmite por RNN, canal 27, Henríquez dijo que la municipalidad demanda respuestas a sus necesidades por lo que ve con entusiasmo “que la gente me diga Luís alcalde, aunque yo aún no he dicho que aspiro”.

En otro orden, consideró que “es injusto jubilar un activo político tan importante como Danilo Medina” pese a tener una alta popularidad y cuyas políticas sociales han sido bien recibidas en la población.

“El PLD no puede castigar a uno de los mejores presidentes que ha tenido la República Dominicana” por lo que votaría de pié una modificación Constitucional.

Aunque aclaró, que no tiene conocimiento de que ya se esté trabajando esa reforma en la Cámara de Diputados, como se ha informado.