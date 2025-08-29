Diputado de PRM llama político «sanguijuela» al senador Marte

SANTO DOMINGO.- El diputado Robinson Díaz, del Partido Revolucionario Moderno (PRM), llamó político “sanguijuela” al senador Antonio Marte, tras este decir que Omar Fernández ganaría las elecciones del 2028 si fuera el candidato de la Fuerza del Pueblo.

“Hay diferentes tipos de políticos, hay políticos sanguijuela y ese es uno de ellos, que se pega a la piel, chupa la sangre y después que se la chupa, se va a buscar otra piel. A Omar que se cuide, mejor”, dijo a periodistas en el Congreso Nacional.

Asimismo, el legislador aseguró que los músculos políticos del PRM son tan fuertes, que ese partido tiene todas las posibilidades de continuar en el poder sin importar quién sea su candidato presidencial en el 2028.

an/am