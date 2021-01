Diputada Rafaela Alburquerque vuelve al PRSC, «nunca me sentí peledeista»

Rafaela Alburquerque.

SANTO DOMINGO.- La diputada Rafaela Alburquerque renunció del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) tras ocho años de militancia, para volver al Partido Reformista Social Cristiano (PRSC).

En una carta enviada al presidente del PLD, Temistocles Montás, expresó que a pesar de que siempre quiso sentirse peledeista nunca pudo, porque los intereses de grupos no se lo permitieron, «nunca fui vista como una militante del PLD».

«En las elecciones recién pasadas, a pesar de haberme fracturado una pierna, tuve que soportar múltiples sinsabores e incomprensiones y a pesar de estar en desventaja con los demás candidatos aún así gané la candidatura a diputada en buena lid con mis propios recursos», sostuvo.

Afirmó además que permaneció en el PLD en virtud de su amistad con el expresidente Danilo Medina. «En el momento que el partido inicia su congreso Dr Bido Medina me doy cuenta que no conozco al PLD», agrega en la misiva.

Recordó que fue formada por el extinto expresidente Joaquín Balaguer, «mi líder, no pude renunciar a ello, ya en el ocaso de mi vida, quiero en nombre del Dr. Joaquin Balaguer dar lo que me queda de vida por la institución que me vio nacer».

