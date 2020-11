Lila Alburquerque dice no se siente bien en PLD, por el que salió diputada

Rafaela Alburquerque.

SANTO DOMINGO.- La diputada del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) Rafaela Alburquerque (Lila) confesó que no se siente bien en esa organización, por la cual es legisladora, y dijo que ella lo que realmente es una política “reformista” formada por el extinto expresidente Joaquín Balaguer.

“Lo que pasa es que yo vengo de una formación política diferente porque a mí me formó el doctor Balaguer, entonces yo como que no entiendo mucho ni los mecanismos ni nada de lo que están haciendo, porque la verdad es que yo estoy en el PLD, pero yo no soy peledeísta, yo soy reformista de corazón, entonces yo, no sé, no me siento bien”, manifestó.

Podría trillar otros caminos

Este miércoles, Alburquerque no siguió a sus compañeros del PLD, quienes se retiraron en medio de las discusiones del presupuesto del Estado para el 2021.

En cambio, la diputada por San Pedro de Macorís votó a favor de la iniciativa sometida por el Poder Ejecutivo y explicó que no se retiró del hemiciclo porque no apoya ese uso de la política, y se cuestionó si “trillará otros caminos”.

“Yo tengo mi propio criterio, mi propio pensamiento, yo soy una mujer que sabe lo que quiere un cuando lo quiere”, indicó.

