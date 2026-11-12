Diputada defiende trayectoria política de Raquel Peña

SANTO DOMINGO.- La diputada del Partido Revolucionario Moderno (PRM) por Santiago, Soraya Suárez, defendió la experiencia política de la vicepresidenta Raquel Peña y cuestionó las declaraciones de Milagros Ortiz Bosch, quien consideró que la vicemandataria necesita mayor trayectoria política para impulsar sus aspiraciones presidenciales.

Suárez señaló que Peña ha participado en varias campañas electorales y lleva seis años en la Vicepresidencia de la República, desde donde ha coordinado distintos gabinetes gubernamentales.

Durante sus declaraciones, la legisladora calificó de desagradables los comentarios de Ortiz Bosch y cuestionó que provinieran de una mujer hacia otra.

“Lo primero es que es muy desagradable ver a una mujer como Milagros Ortiz Bosch decir eso de otra mujer”, expresó.

Asimismo, consideró que la respuesta de la dirigente oficialista careció de empatía y sororidad, especialmente después de que Peña denunciara una campaña de ataques desde sectores de su propio partido.

A juicio de Suárez, correspondía solicitar una investigación sobre esas denuncias, en lugar de cuestionar la experiencia política de la vicepresidenta.

“La respuesta debió ser: esto es delicado, esto es grave y hay que investigarlo”, sostuvo.

La controversia se produce luego de que Peña confirmara su intención de buscar la candidatura presidencial del PRM para las elecciones de 2028 y denunciara que enfrenta una campaña que calificó de “sucia, despiadada y grosera”.

Las declaraciones de Ortiz Bosch sobre la trayectoria de la vicepresidenta han generado reacciones dentro de la organización oficialista.

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