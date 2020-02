Diosdado Cabello acusa gobierno RD de haber “boicoteado” las municipales

SANTO DOMINGO.- El presidente de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela, Diosdado Cabello, acusó al gobierno de República Dominicana de haber “boicoteado” las elecciones municipales en este país.

“¿Quién puede suspender unas elecciones? ¿Quién está perdiendo qué? Los gobiernos en este caso”, expresó el funcionario venezolano en rueda de prensa.

Explicó que “cuando ellos ven lo que les viene encima, no les queda de otra que decir no, no estamos en condiciones de hacer una elección. No estar en condiciones de hacer una elección es que la van a perder”.

Refirió que la poca cobertura que han dado al tema los medios de comunicación internacionales se debe a que en República Dominicana “son aliados de Estados Unidos”.

“Imaginemos que eso ocurriera aquí en Venezuela, ¿cómo estarían los medios del mundo? Ah no, no dicen nada porque, bueno, esos son aliados de Estados Unidos, los lacayos de Estados Unidos”, expresó.

