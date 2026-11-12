Dios no necesita empresarios

POR LUIS CARLOS MATEO

En República Dominicana hay algo de lo que deberíamos hablar con mayor libertad y sin temor a ser señalados: la creciente comercialización de la fe en determinados espacios religiosos.

Lo digo con respeto hacia quienes creen, hacia quienes encuentran en la iglesia un refugio y hacia los hombres y mujeres que, desde su vocación religiosa, realizan un trabajo genuino en favor de sus comunidades. Pero también lo digo con preocupación: en algunos lugares parece que el evangelio ha dejado de ser un mensaje de salvación para convertirse en una oportunidad de negocios.

Hay templos donde se habla más de dinero que de solidaridad, donde la prosperidad se presenta como una recompensa económica y donde las ofrendas parecen haberse convertido en el centro de la experiencia religiosa.

Algunos líderes religiosos han construido alrededor de sus figuras auténticas estructuras de poder, influencia y riqueza. Vehículos de lujo, propiedades, viajes, vestimentas costosas y estilos de vida que contrastan profundamente con la realidad de muchos de sus seguidores, personas que, en ocasiones, apenas tienen para cubrir sus necesidades básicas.

Y uno se pregunta: ¿en qué momento el púlpito comenzó a parecerse tanto a una plataforma comercial?

El problema no está en que una iglesia reciba contribuciones económicas. Toda institución necesita recursos para funcionar. El problema comienza cuando se manipula la necesidad emocional, económica o espiritual de las personas para conseguir dinero; cuando se promete una bendición a cambio de una ofrenda o se hace sentir que la falta de prosperidad es consecuencia de una fe insuficiente.

Eso no es acompañamiento espiritual. Es una práctica que merece ser cuestionada.

En una sociedad como la dominicana, donde miles de familias enfrentan dificultades económicas, desempleo y desigualdad, resulta especialmente delicado jugar con la esperanza de quienes atraviesan momentos difíciles.

Hay personas que llegan a una iglesia buscando consuelo por la pérdida de un familiar, una enfermedad, una crisis matrimonial o una situación económica desesperante. Llegan buscando una palabra que les ayude a seguir adelante, no una presión adicional para entregar el poco dinero que tienen.

La fe no debería convertirse en una carga económica para quienes menos tienen.

Tampoco podemos ignorar la transformación de algunos ministerios religiosos en marcas personales. Hoy ciertos líderes parecen más preocupados por su posicionamiento en las redes sociales, sus seguidores, sus eventos multitudinarios y su imagen pública que por las necesidades de las comunidades que dicen representar.

El espectáculo ha comenzado a competir con la espiritualidad. Los escenarios, las luces, las cámaras y las grandes producciones parecen tener, en ocasiones, más protagonismo que el mensaje que supuestamente se está transmitiendo.

Y mientras algunos se acostumbran a una vida de privilegios, hay personas dentro de esas mismas congregaciones que siguen enfrentando necesidades que podrían recibir atención si existiera un compromiso mayor con la solidaridad y la transparencia.

Conviene recordar que Jesucristo no construyó su mensaje sobre la acumulación de riquezas ni sobre la exhibición de privilegios. Su enseñanza estuvo marcada por la humildad, el desprendimiento, el amor al prójimo y la cercanía con los más vulnerables.

Por eso resulta tan contradictorio que algunos utilicen precisamente su nombre para justificar discursos y prácticas que parecen alejarse de esos principios.

No estoy diciendo que todos los pastores sean iguales, ni que todas las iglesias funcionen de esa manera. Sería injusto desconocer el trabajo de tantas congregaciones que ayudan a los enfermos, alimentan familias, acompañan a personas en situaciones difíciles y sirven a sus comunidades sin buscar protagonismo.

Pero precisamente por respeto a esas iglesias, es necesario cuestionar a quienes pudieran estar utilizando la religión como una vía de enriquecimiento personal.

También los creyentes tienen derecho a preguntar. Tienen derecho a saber cómo se administran sus contribuciones, a exigir transparencia y a cuestionar cualquier práctica que consideren abusiva. La fe no debería exigir silencio, obediencia ciega ni renunciar al pensamiento crítico.

Creer en Dios no significa entregar nuestra capacidad de razonar a otra persona.

Quizás ha llegado el momento de recuperar el sentido más humano del cristianismo. Ese que no se mide por el dinero que entra en una congregación, por el costo de un templo o por la cantidad de seguidores que tiene un predicador, sino por la capacidad de servir, acompañar, compartir y transformar vidas.

La República Dominicana no necesita más espectáculos religiosos ni más discursos que conviertan la prosperidad material en una medida de la bendición divina. Necesita comunidades que practiquen lo que predican y líderes que comprendan que la responsabilidad espiritual no puede separarse de la responsabilidad moral.

Porque Dios no necesita empresarios que utilicen su nombre para enriquecerse. Necesita, si hablamos desde los valores del Evangelio, personas dispuestas a vivir con humildad, servir al prójimo y actuar con honestidad.

Y que nadie confunda esta crítica: cuestionar el negocio de la fe no es atacar el cristianismo. Es precisamente defender los valores que dieron origen a su mensaje.

Cuando la religión se convierte en negocio, los creyentes corren el riesgo de dejar de ser tratados como personas que buscan a Dios para convertirse en clientes de quienes dicen representarlo.

La fe merece mucho más que eso.

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