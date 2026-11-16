Astacio explicó que su decisión responde al liderazgo, la capacidad de gestión y la trayectoria del actual ministro de Turismo.

SANTO DOMINGO.- El alcalde de Santo Domingo Este, Dío Astacio, formalizó su respaldo al proyecto presidencial de David Collado para las elecciones de 2028, junto a una estructura política integrada por 153 coordinadores territoriales, regidores, presidentes zonales y aspirantes a cargos electivos.

El anuncio se realizó durante un acto en el Club Calero de Villa Duarte, con la participación de dirigentes del Partido Revolucionario Moderno (PRM), entre ellos 13 diputados de la provincia Santo Domingo.

Astacio explicó que su decisión responde al liderazgo, la capacidad de gestión y la trayectoria del actual ministro de Turismo. También expresó su confianza en su visión para impulsar las transformaciones que necesita el país.

Entre los asistentes estuvieron los diputados Amado Díaz, María Suárez, Adalgisa Abreu y Altagracia de los Santos, así como los dirigentes nacionales Kelvin Cruz, Alfredo Pacheco, Stalin Alcántara, Elías Báez e Ignacio Aracena, entre otros.

La incorporación de Astacio se produce en medio de los movimientos internos del PRM para definir su candidatura presidencial de 2028 y de los acercamientos entre los equipos de Collado y Eduardo (Yayo) Sanz Lovatón, quien también manifestó su respaldo al proyecto.

Astacio había trabajado previamente en la organización y formación política junto a Sanz Lovatón, con quien encabezó encuentros con dirigentes perremeístas en Santo Domingo Este.

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