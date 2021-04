Diego el Cigala llevará «Todo lo que tengo» el 21 mayo al Teatro Nacional

SANTO DOMINGO.- El cantante español Diego el Cigala presentará el 21 de mayo en el Teatro Nacional de Santo Domingo su espectáculo «Todo lo que tengo», informaron este lunes los organizadores del evento.

El artista, nacionalizado dominicano, «estará interpretando las mejores canciones de íconos y autores que han influenciado su vida, además de los éxitos de su reconocida carrera artística», de acuerdo con un comunicado.

En el espectáculo, que marca el regreso del Cigala a escenarios dominicanos, no faltarán temas como «Lágrimas negras», «Corazón loco», «Se me olvidó que te olvidé», «Dos gardenias», «Si tú me dices ven», «Somos novios» y «El día que me quieras», entre muchos otros, agregó la nota.

«Todo lo que tengo» contará «con todas las medidas de seguridad sanitaria», agregó la información.

Diego el Cigala tiene más de 25 años activos en la música con aproximadamente doce producciones discográficas que han recibido nominaciones a los Grammy y discos de platino.

Ha colaborado con artistas como Tomatito, Javier Limón, María Dolores Pradera y Diego García entre otros.

