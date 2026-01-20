Dictan cinco años prisión mujer robó en casa donde laboraba
SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenó a cinco años de prisión auna mujer que robó prendas de alto valor de la residencia donde laboraba, en el sector Bella Vista, de esta capital.
Conforme las pruebas presentadas en sala, la empleada doméstica sustrajo prendas y relojes que se encontraban resguardados en una caja de seguridad.
Parte de los objetos robados fueron recuperados en una compraventa de Santo Domingo Este.
ESTE JUEZ ES EL QUE DEBE JUZGAR A HAZIM Y COMPARTES.
Y hazim, villanueva disfrutando en uma villa.
Concho pero TMBN METANLE AÑOS A LOS PULPOS Y A LOS DE SENASA
Y porque la justicia es tan eficaz con delitos como Este?
De gente de abajo,pobre.
Debiera ser ASI mismo de eficaz con los corruptos politicos.
Pero no,usted tiene que robar mil millones en adelante y ASI repartirle a los jueces y cada quien para su casa.viva RD
Por abuso de confianza. Pero que sería lo que robó ésa señora?
Bueno si a eso vamos no va a quedar un politico en la calle yo me iba a postular para ****rme un million pero veo k despues me meten 10 años
De acuerdo está bien todo el robe preso y al de senasa le pondrán 500 años