Dicen PLD no es responsable de actos corrupción exfuncionarios

José Dantés Díaz.

SANTO DOMINGO.- El secretario de Asuntos Jurídicos del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), José Dantés Díaz, declaró que esta organización no es responsable de los actos que, individualmente, hayan cometido exfuncionarios.

El también miembro del Comité Político manifestó que lo que hay es que juzgar a los responsables, no a los que no lo son, independientemente de que sean miembros del partido morado o no.

“Cuando dicen muchos funcionarios del PLD, no son muchos miembros del partido, quizás miembros del Comité Central o de comités intermedios o de base”, expresó Dantés en documento enviado a ALMOMENTO.NET.

Añadió que aunque sean personas vinculadas a funcionarios y a miembros del partido, “una cosa no tiene que ver con la otra y el colectivo no es responsable porque no era quien dirigía las instituciones”.

“No es mentira que este Gobierno intentará hacer uso de eso como arma política en la campaña, pero creo que la gente se está cansando del circo y se está dando cuenta que no es más que una narrativa que ha creado el gobierno”, señaló.

Dantés hizo énfasis en que hay que tener cuidado en cómo los medios de comunicación manejan la información y la dan a conocer a la sociedad, “porque no pueden pagar justos por pecadores”.

Dijo que el PLD no se dejará distraer por estas cosas y continuará con el proceso de transformación y fortalecimiento.

