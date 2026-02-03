Dice ubicación y estabilidad RD favorece comercio internacional

DUBAI, Emiratos Árabes Unidos.- República Dominicana se consolida como un centro logístico estratégico para el comercio internacional, apoyado en su estabilidad democrática, diversificación económica y una sólida alianza público-privada, aseguró Luis Abinader, presidente de ese país caribeño, quien participa en la Cumbre Mundial de Gobiernos 2026 (World Governments Summit – WGS).

Destacó que la ubicación geográfica de su país lo convierte en un puente natural entre el Caribe, América Latina y la costa este de Estados Unidos, lo que impulsa nuevas oportunidades de negocios y generación de empleos.

Asimismo, enfatizó que República Dominicana ha apostado por sectores clave como el turismo, las zonas francas, los puertos y aeropuertos para fortalecer su competitividad y atraer inversiones.

Anunció el avance del aeropuerto de Manzanillo, proyecto desarrollado con el respaldo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), destinado a potenciar las exportaciones y ampliar la capacidad logística nacional.

EQUILIBRIO ENERGETICO Y CRECIMIENTO INDUSTRIAL

Asimismo, informó que República Dominicana país incorporará 1,200 megavatios de generación eléctrica, una medida orientada a garantizar el equilibrio energético y sostener el crecimiento industrial en la región norte.

Resaltó que la combinación de operaciones de carga y turismo ha demostrado ser un modelo exitoso y aseguró que la República Dominicana cuenta con la experiencia necesaria para replicarlo de manera sostenible.

Abinader también puso en relieve la diversificación productiva del país, señalando que las exportaciones abarcan desde equipos médicos y eléctricos hasta tabaco, mientras que industrias como el béisbol generan importantes aportes económicos.

“El desarrollo económico requiere instituciones fuertes, respeto a la ley y políticas que fomenten la confianza de los inversionistas”, proyectó el mandatario ante una audiencia integrada por jefes de Estado, inversionistas y tomadores de decisiones globales.

COMPROMISO CON LA DEMOCRACIA

En el plano internacional, reiteró el compromiso dominicano con la democracia y expresó su esperanza de que los procesos de transición política en la región contribuyan a la estabilidad y al desarrollo económico hemisférico.

En el panel de alto nivel acompañaron al presidente Abinader los miembros de su gabinete Magin Díaz (Hacienda y Economía), Víctor Bisonó (Vivienda y Edificaciones), Sigmund Freund (Administración Pública), Luis Madera Sued (viceministro de Planificación e Inversión Pública), Biviana Riveiro (ProDominicana), Noelia Shephard (Despacho Presidencial), Eilyn Beltrán (Gabinete Presidencial) y Renso Antonio Herrera Franco (embajador de la República Dominicana ante los Emiratos Árabes Unidos).

jt-am