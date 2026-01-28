Dice SeNaSa cierra el 2025 con balance de RD$1,034 millones

SANTO DOMINGO.- El director del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), doctor Edward Guzmán, informó que preliminarmente, durante el año 2025, la institución logró reducir en RD$1,034 millones el déficit acumulado, como resultado de un proceso de revisión financiera, reorganización interna y fortalecimiento de los controles administrativos.

Guzmán ofreció los detalles durante una entrevista concedida la mañana de este martes al programa El Día, que conduce la periodista Edith Febles, donde explicó que al asumir la dirección de SeNaSa se encontró una situación compleja a nivel de información y registros financieros.

“Encontramos una institución con debilidades importantes en su sistema de datos, lo que nos obligó a reconstruir la información para poder determinar con precisión el déficit real, que ascendía a aproximadamente RD$14,700 millones”, explicó el galeno.

Indicó que, como resultado de ese proceso de ordenamiento, el cierre preliminar de 2025 refleja una reducción de RD$1,034 millones sobre ese déficit acumulado, cifra que deberá ser validada de manera definitiva una vez concluya la carga total de los estados financieros, prevista para mediados del mes de febrero.

Servicios garantizados y fortalecimiento de la red pública

Dijo que, pese a la situación financiera heredada, los servicios de salud no se han detenido y el Seguro Nacional de Salud ha continuado garantizando la cobertura a sus afiliados, conforme a los distintos regímenes que administra.

Destacó además que existe una comunicación constante y una sinergia permanente con el Servicio Nacional de Salud (SNS), con el objetivo de fortalecer la red pública hospitalaria y asegurar una atención oportuna y de calidad a la población afiliada.

Aclaró que ningún hospital presenta retrasos en los pagos, y que SeNaSa cuenta con un plan para aumentar el monto mensual actual destinado a primer nivel de atención, el cual asciende a RD$110 millones, como parte del proceso de consolidación y fortalecimiento de la red pública de servicios de salud.

Reiteró el compromiso institucional de que, en los casos en que un servicio no pueda ser brindado dentro de la red pública, SeNaSa garantiza la atención a través de prestadores privados, asegurando la continuidad de la cobertura a los afiliados.

