Dice sectores se identifican con los planes de Carolina Mejía

Vega durante la entrevista.

SANTO DOMINGO.– El regidor Giancarlo Vega, del Partido Revolucionario Moderno (PRM) opinó que muchos sectores se sienten identificados con los planes futuros de la Carolina Mejía.

Dijo que hay mucha gente inspirada y que se siente identificada con el nivel de compromiso y la responsabilidad de Mejía.

Entrevistado en Diálogo Urgente, por EN TELEVISION, dijo que está de acuerdo cien por ciento con las aspiraciones que Mejía pueda mostrar más allá del Ayuntamiento del Distrito Nacional.

“Carolina Mejía ha demostrado cercanía. No hay zona del Distrito Nacional donde usted vaya que ella no sepa las realidades de esa comunidad, que no tenga claro el nivel de conciencia plena qué se ha hecho y qué retos aguardan por ese sector”, manifestó.

Vega defendió la capacidad de gerencia que tiene la actual Alcaldesa y aspirante presidencial del PRM.

