Dice sector eléctrico RD ha sido abandonado en gobierno PRM

Danilo Medina

VALVERDE, República Dominicana, 17 ago .- El expresidente Danilo Medina dijo que el sector eléctrico ha sido abandonado durante la actual gestión del Partido Revolucionario Moderno (PRM).

Se refirió al tema luego de una asamblea de dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) celebrada aquí,

cuando periodistas le preguntaron su opinión sobre las protestas por los apagones que han golpeado a comunidades de todo el país.

«Es que se abandonó el sector. No se siguió con el plan indicador que nosotros dejamos cuando salimos del gobierno para seguir construyendo plantas. Cuando llegaron en el país no había apagones, se descuidaron en construir más plantas para generar energía, que supieran la demanda adicional que se presentaba cada año.», agregó.

Reiteró que no existe punto de comparación entre la gestión de su partido y la del gobierno actual.

«No hay comparación posible entre lo que el presidente Abinader ha hecho y lo que ha hecho el Partido de la Liberación Dominicana».

DICE HUMILLARÍA A ABINADER EN UN DEBATE

Por otra parte Medina dijo que no se siente entusiasmado de participar en un debate público con el presidente Luis Abinader sobre sus respectivas gestiones.

Así respondió el expresidente de la República cuando periodistas le preguntaron sobre un reto que le hizo el presidente Luis Abinader para debatir públicamente sus respectivas gestiones.

A su juicio, esta propuesta se ecuentra «fuera de lugar» y advirtió de que un ejercicio así solo sería «una humillación» para el actual mandatario.ó

«A un presidente que ejerce no se humilla. Eso solamente se puede hacer en un debate de campaña electoral. Y él no es candidato, ni yo tampoco», precisó Medina en una divulgada hoy por su partido.

«Es que tendría que humillarlo y a un presidente en ejercicio no se le humilla», puntualizó.ç

El líder peledeísta aseguró que no existe punto de comparación entre la obra de gobierno del Partido de la Liberación Dominicana y la gestión actual, insistiendo en que los verdaderos debates corresponden al terreno electoral y no al ejercicio presidencial.

sp-am

rsl