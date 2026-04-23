Dice que Cuba debe prepararse para “posible guerra» con EEUU

La HABANA, 23 Abr. (EUROPA PRESS) – El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, ha afirmado que Cuba «debe prepararse para una posible guerra» con Estados Unidos ante la posibilidad de que Washington «intente agredir» la isla tal y como ha venido amenazando el presidente estadounidense, Donald Trump, que insiste en asegurar que el país «caerá».
«Yo te digo que en las condiciones actuales es posible que intenten agredir a Cuba. Nosotros tenemos que prepararnos para que no haya sorpresa ni derrota», ha declarado el mandatario cubano durante una en entrevista concedida al portal de noticias brasileño Ópera Mundi.
En este sentido, ha aclarado que La Habana «no promueve la guerra, no la estimula», pero ha aclarado que, «no le tiene miedo tampoco». «Si tenemos que defender la revolución y la soberanía de la independencia del país, así será», ha apuntado, antes de describir la estrategia cubana como la «basada en la doctrina conocida como la guerra de todo el pueblo», que «combina la guerra simétrica con la irregular y de participación popular».
«Nos preparamos no con una visión ofensiva, nos preparamos con una visión defensiva (…) donde cada cubano tiene una posición y una misión que cumplir en la defensa de la patria», ha manifestado.
PREPARADOS “TODOS”
Al ser preguntado sobre esta posible preparación ante una intervención militar, ha respondido con contundencia: «Claro que sí. Estamos preparados todos en Cuba y todos los que ocupamos responsabilidades».
Díaz-Canel ha advertido de que este tipo de acciones «bélicas» tendrían un «coste político internacional» dado que una posible agresión militar sería «rechazada por gran parte de la comunidad internacional, incluida una parte importante de la población estadounidense».
DISPOSICIÓN AL DIÁLOGO
No obstante, ha reafirmado la disposición de las autoridades cubanas a dialogar con Estados Unidos «siempre y cuando se haga con respeto a la soberanía y la independencia» de la isla. «Históricamente, Cuba ha estado dispuesta a dialogar con el Gobierno de Estados Unidos», ha insistido.
La conversación ha tenido lugar en el Palacio de la Revolución, donde Díaz-Canel ha lamentado la situación que atraviesa la isla en pleno bloqueo económico y la crisis energética derivada de las políticas estadounidenses respecto a Venezuela, donde perpetraron un ataque a principios de año y capturaron al presidente, Nicolás Maduro, y a su mujer, Cilia Flores.
«Tenemos un bloqueo energético bajo la supuesta justificación imperialista de que Cuba es una amenaza inusual y extraordinaria para Estados Unidos, algo que es contrario a todo lo que nosotros somos. No es un momento de ahora, es una situación que se ha ido complejizando porque es una situación acumulada», ha explicado.
BLOQUEO DURANTE 60 AÑOS
Asimismo, ha recordado que «Cuba ha estado bajo bloqueo durante más de 60 años», si bien ha lamentado que la situación ha empeorado bajo la Administración Trump: «Nos han incluido además en una lista de países que supuestamente apoyan el terrorismo». «El bloqueo se ha internacionalizado y se ha endurecido», ha añadido.
«Por lo tanto, ya ahí empezamos nosotros a sufrir un grupo de problemáticas con la disponibilidad de divisas, con las producciones, porque no tenían aseguramiento de materias primas, insumos y las limitaciones del turismo», ha aclarado el presidente, que ha denunciado esa «persecución energética y financiera».
TODAS LAS DICTADURAS TIENEN UNA SOLA COSA EN COMÚN, TODAS CAEN, SOLO ES CUESTIÓN DE COMO Y CUANDO, POR MAS DUROS QUE PAREZCAN NUNCA DEBEMOS PERDER LA FE Y LUCHAR HASTA QUE NO SOLAMENTE CUBA, LATINOAMÉRICA SINO TODO EL MUNDO SEA LIBERADO DEL MAL QUE REPRESENTA ESA PLAGA LLAMADA COMUNISMO, EL COMUNISMO DEBE SER ILEGALIZADO Y CATALOGADO DE TERRORISMO DE ESTADO, LOS COMUNISTAS DE LINEA DURA HAY QUE FUSILARLOS ICSO FACTO Y SIN LA MENOR PIEDAD.
Esperamos que un día caiga la dictadura del capitalismo y sus insaciables chupa sangre. No es justo que solo caigan las que a ellos no les conviene que sigan existiendo mientras ellos mismos instalan y
apoyan a las que si les conviene, como ocurre actualmente en Siria y el Arabia Saudita
Que se prepare este pendejo…para dejar el Poder, y darle libertad al pueblo Cubano…
SIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII… ¡QUE SE PREPAREN!
Guerra con soldados mal alimentados? Y es loco que esta este hombre…
POR FIN! ABAJO LA DICTADURA! QUE RD RESPALDE A LOS GRINGOS EN CONTRA DE CUBA Y ENVIE TROPAS DOMINICANAS A CUBA A RESPALDAR A USA EN CONTRA DE LOS COMUNISTA. ¡PATRIA Y VIDA!
UNETE COMO VOLUNTARIO Y DEMUESTRA TU CONOCIMIENTO MILITAR …EHH GENERAL DE PLAY STATION.-
YO SI VOY Y DEFENDWERE LA DEMOCRACIA NO A ESOS ASESONOS COMUNISTAS
YO LO HARA. YO SI. SI MUERO ES POR UNA BUENA CAUSA. ABAJO LA DICTADURA! PATRIA Y VIDA!
Eso se lo buscaron ustedes la elite política del régimen que solo ven la evolución de partes su ya y no isieron la revolución en el tiempo que necesita Cuba de revolucionario pasaron hacer reaccionario por no adaptarse alos nuevos tiempos si su papá cambio Rusia ustedes no fueron lo suficiente inteligente que el mundo a cambiado van a tener que salir por la mala si no cambian es lamentablemente que eso terminé de revolucionario a reaccionario
Ese Senor debe estar mojando los pantalones, y no porque tenga problemas de la prostata, sino, porque cobarde, como son todos estos pichones de dictadores. A ver que pueblo va a pelear por usted.
Maduro te espera en NYC
ASI ES…
Ohhhh, los ARRASTRADOS DE M.I.E.R.D.A, tienen noticias favoritas.
Bueno, vamos a dejar esto por aquí:
WASHINGTON 23 Abr.- El portavoz del Pentágono, Sean Parnell, ha anunciado este miércoles la salida «inmediata» del secretario de la Marina de Estados Unidos, John C. Phelan, en pleno bloqueo naval del estrecho de Ormuz contra los buques que entran o salen de los puertos y zonas costeras de Irán.
Y vamos a dejar esto también: El embargo estadounidense a Cuba es un extenso entramado jurídico estadounidense que incluye leyes y regulaciones que prohíben y regulan las relaciones económicas, comerciales y financieras con este país. Fue impuesto por primera vez por la administración de Dwight D. Estados Unidos mantiene un embargo económico integral contra la República de Cuba. En febrero de 1962, el presidente John F. Kennedy proclamó un embargo al comercio entre Estados Unidos y Cuba, en respuesta a ciertas acciones del gobierno cubano, y ordenó a los Departamentos de Comercio y del Tesoro que implementaran el embargo, el… Leer mas »
Quitaron a Noriega y a Maduro, invadieron a República Dominicana, los USA no quitaron a Fidel porque tenían la protección de Rusia. Rusia ya no es igual de los tiempos de Fidel
Estoy loco que agarren éste dictador y se lo lleven para que le haga compañía a Maduro.
DIAZ CANELA ROJA H DE P COBARDE SIN EL PODER QUE TIENES NO HABLARIAS ASI Y ELEJEMPLO MAS RECIENTE MADURO HABLABAS IGUAL QUE TU IDIOTA Y AHOIRA ESTA LLORANDO Y PUDRIENDOSE EN LA CARCEL DE POR VIDA
Pregunte donde viven los hijos de estos dictadores ?? Claro se van para EU a disfrutar en yate con los recursos que le roban a los masacrados cubanos . Muy bueno que los pejes gordos disfrutan del capitalismo pero los desdichados cubanos oprimidos en el comunismo
Esa es la triste realidad Cuba se cae a pedazos y el regimen dictador a quien manda a morir guerreando son a los infelices por que estos turpenes son los primeros que se esconden y ponen en riesgo la vida de los inocentes . Cuba necesita ser libre ya!! Deje el cuento . A los gringos que no se confien en barcos de Rusia disque con ayuda …..hay probabilidad que tambien esten cediendo armas letales con direccion a Florida .
de tu a tu salen peleiando. el problema es que lo gringo tiene avione que atacan de lejo. lo que cuba tiene hacer es comprar misiles de iran rusia y china. O LO MEJOR YA LO TIENE CALLAITO CUBA NO ES REP. DOM. SE BAJO LOS PANTIS ANTE DE QUE LE ENSEGNARAN EL G U E B O
Este comunista BAB0S0 Que tire alante, a ver como le va
Una Guerra que baboso
El PENDEJO Y ANESTÉSICO discurso de siempre LOS GRINGOS quieren AGREDIR la isla.
Proporcionen armas a toda la ciudadanía, y verán lo que les pasa.
Esa seria la «guerra» mas barata del mundo. Solo tienen que tirar sandwichitos de queso a esos militares cubanos. Se ve que estan todos muertos de hambre y asi nadie pelea.
PERO DE QUE GUERRA HABLA ESTE INEPTO………SI CUBA ES ESTADO FALLIDO, NO TIENE NI CON QUE CAERSE MUERTOS…..IDIOTA
No hay hombres en cuba que este subnormal sale a decir semejante tonterías y no lo apedreado
en lo que se refiera… a defensa, eso es… para dominarlo… paja e’ coco… y de la situación económica… no es el embargo… sino que, como… tuvieron y se… mantienen a base… de parasitar a otras… naciones, hoy… no son autosuficiente… en ningun renglón… dentro del… andamieje productivo… porque, si fuera… el embargo, no es… menos importante… si, ustedes… intercambian con… una caterva de países… con libre albedrío.
… y al no producir… riquezas, no hay… efectivos, para… sustituir el resto… imagínese usted… si tienen que… utilizar al académico… de la salud, a ciertos… países… como una mercancia… para producir dólares… y éstos, vayan a… manos de la… cúpula comunista… qué se puede… esperar de un… gobierno con esta característica?…
JA JA Jan Este títere bufón cree que ese discursitibrevoluciobairo de hace 6 décadas tiene efecto hoy día. SI LA VAN DEFENDER como el anillo militar de cubanos «adiestrados» que tenía Ni v olas Masburro, son loscque van a defender n der la isla lo veo feo y arrugado para l a isla.
Otro loco más
Oigan este dique guerra. Se le olvidó como fue con Noriega y más resiente maduro.