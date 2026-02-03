Dice PLD es único en capacidad para derrotar al PRM en el 2028

Francisco Javier García

Santo Domingo. – El miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Francisco Javier García, opinó que esta organización en la única en capacidad para derrotar al Partido Revolucionario Moderno (PRM) en las elecciones del año 2028.

Fundamentó su afirmación en la capacidad, experiencia, estructura organizativa, vocación de servicio e historial de buen gobierno con que, a su juicio, cuenta el PLD.

Sostuvo que se trabaja incansablemente “fortaleciendo la organización no sólo en nuestros recorridos, sino en las grandes y formidables asambleas que encabeza el presidente del PLD, Danilo Medina”.

“Lo cierto es que el Partido de la Liberación Dominicana ha retomado su dinámica de trabajo, priorizando la canalización del voto. Esa es la antesala de la victoria electoral del 2028”, expresó.

Agregó que la población dominicana pasa por momentos difíciles debido al deterioro de las condiciones de vida del pueblo durante la gestión gubernamental del Partido Revolucionario Moderno, que «ha significado un retroceso respecto a los niveles de bienestar alcanzados durante los veinte años de administración» peledeísta.

Sabe qué hacer para ganar

García aseguró que él sabe perfectamente qué hacer en el proceso de canalización del voto opositor, a fin de garantizar la vuelta del sosiego a la República Dominicana.

“Sé cómo se ganan las elecciones, pero también cómo se pierden; por lo tanto, trabajamos en el diseño estratégico de una campaña electoral en la que cada dirigente tendrá tareas asignadas y supervisadas para obtener el triunfo”, expresó.

Sostuvo que cuando afirma que con el actual PLD ganará los venideros comicios es porque conoce las potenciales de los dirigentes, militantes y simpatizantes para canalizar las preferencias de la mayoría de la población en favor de la organización.