Dice Omar o Leonel Fernández ganarían primera vuelta 2028

SANTO DOMINGO.-El presidente del Partido Bloque Institucional Socialdemócrata (BIS), José Francisco Peña Guaba, aseguró el triunfo del Partido Fuerza del Pueblo (FP) para 2028, con Omar o su padre, el expresidente Leonel Fernández, como candidatos presidenciales.

«Encuestas de todos los litorales demuestran el avance arrollador de la FP y aliados, creo se repetirá lo del 2004 una pela en primera vuelta”, publicó en X, el actual diputado del Parlacen.

Dijo que el panorama político de República Dominicana enfrenta un giro histórico de acuerdo con recientes análisis y resultados de encuestas.

GOBIERNO DEL PRM YA TIENE PERDIDAS LAS ELECCIONES

«Ni siquiera en los momentos más bajos de administraciones pasadas se había visto a un gobierno tan desestabilizado a dos años de los comicios. Ni siquiera cuando Hipólito gobernaba, dos años antes tenía tan perdida las elecciones», manifestó.

De acuerdo con la más reciente encuesta de ACD Media, el senador por el Distrito Nacional goza de una intensión de voto de un 44.3 % de respaldo, superando a David Collado con un 39 % y a Francisco Javier García con un 9.6 %.

Mientras que Leonel Fernández en esa misma medición obtiene un 41 % de la intención de voto frente a un 44.5 % de David Collado y un 10.2 % de Francisco Javier.

Según a este último sondeo la Fuerza del Pueblo, a dos años de celebrarse los próximos comicios, se sitúa con una preferencia de un 25 % frente al oficialismo con un 31.3 % y un 18.7 % del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

an/am