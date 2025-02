Dice Latinoamérica quedaría atrapada en lucha EU y China

Belarminio Ramírez Morillo.

SANTO DOMINGO.- El politólogo y consultor Belarminio Ramírez opinó que los países de América Latina podrían quedar atrapados en las luchas por el control de la economía mundial que se está librando entre Estados Unidos y China.

El académico entiende que es el momento de la unidad latinoamericana para competir en el mercado, ya que de no hacerlo las economías de estos países no podrían dar saltos importantes en el desarrollo y la población no podría obtener los beneficios de un intercambio comercial favorable.

EEUU DEBE CAMBIAR ESTRATEGIA CON LATINOAMERICA

«Los países de Europa se unieron y los resultados han sido positivos. América Latina debe hacerlo, a sabiendas que las potencias que se disputan el mercado prefieren la dispersión», indicó.

A su juicio, es hora de que la región presente una contrapropuesta al plan de Trump sobre migración y aranceles.

«Juntos pueden defenderse mejor, por separados quedarán enredados en las patas de los dos imperios económicos», señaló Ramírez.

