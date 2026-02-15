Dice la FP seguirá juramentando a dirigentes de otros partidos

Santo Domingo.- La Fuerza del Pueblo seguirá con su programa de juramentaciones de dirigentes de otras entidades políticas que quieran ingresar a ese partido, dijo su vicepresidente, Radhamés Jiménez.

Sostuvo que la organización que lidera el doctor Leonel Fernández no le puede cerrar sus puertas a quienes acuden solicitando ser parte de ese colectivo, al cual ven como “la única vía para sacar al país de la situación calamitosa en que se encuentra”.

Agregó que lo que se produjo en Santiago de los Caballeros el pasado domingo, donde Fernández encabezó ocho juramentaciones de dirigentes y funcionarios de otras organizaciones, seguirá replicándose en otras demarcaciones.

Entrevistado por Héctor Herrera Cabral en el programa D´AGENDA, que cada domingo se difunde por Telesistema Canal 11 y TV Quisqueya para los Estados Unidos, el coordinador político del partido verde aclaró que esa entidad política no solo se está fortaleciendo con dirigentes provenientes de otras organizaciones, sino también con ciudadanos de distintos extractos de la sociedad dominicana.

Sobre el tema de las alianzas, Jiménez explicó que las están potenciando, pero hasta la fecha el gran aliado que están priorizando es al pueblo dominicano.