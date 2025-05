Dice Gobierno usa tema mhaitiano para «embobar» a la población

SANTO DOMINGO.- Cada vez que el Gobierno tiene el agua al cuello recurre al tema migratorio, principalmente a lo relacionado con la presencia de indocumentados haitianos en la República Dominicana, denunció el exministro de Salud Pública y dirigente del partido Fuerza del Pueblo, Bautista Rojas Gómez.

“Cada vez que este Gobierno se está derrumbando, cada vez que le llega el agua al cuello, o un poquito más allá, sacan ese tema, sacan el tema de la inmigración haitiana; por eso es que yo digo que tenemos que hacer un gesto de honestidad política y utilizar esto como debe ser”, deploró el también exsenador.

Dijo que está de acuerdo en que hay que sentarse a conversar sobre el tema, y todo aquel que pueda aportar que lo haga, pero que los tiempos y los plazos sean bien claros.

“No, que se me olvidó. La semana siguiente vino un tema y tumbó el otro. Eso no puede ser, no es verdad que yo me voy a olvidar del tema de la migración con el solo hecho de que salga un titular: que se reunieron los expresidentes o los líderes de oposición con el presidente de la República. ¿Se resuelve todo con eso? Se resolvió el tema del macuteo, del tráfico de indocumentados en la frontera”, cuestionó.

Sostuvo que eso no se resuelve con una reunión, sino con decisión política, “y que las ideas que aporte la oposición sean asumidas con responsabilidad y respeto”.

Dijo que apoya el diálogo sobre la inmigración haitiana, porque es un tema de nación, del Estado dominicano, donde todos los dominicanos tenemos que estar de acuerdo en defender la soberanía nacional, pero sin improvisaciones.

Explicó que, en su condición de médico y exministro de Salud, no está de acuerdo con que una mujer con un postparto de 48 o 72 horas, que puede convertirse en patológico con cualquier contaminación, esfuerzo o viaje largo, que puede provocar una atonía uterina o un sangrado, y se fue por ahí, porque la República Dominicana la repatrió luego del alta médica y la puso en manos de un oficial de migración.

“Con el recién nacido no hay problemas, porque con la lactancia, si se hidrata bien la madre, se protege; pero un puerperio patológico, una atonía uterina, una descensión de la sutura de una cesárea, un útero que no se ha fijado muy bien, ese es un riesgo que deben calcular muy bien”, insistió Rojas Gómez en el programa D’Agenda, donde fue entrevistado por Héctor Herrera Cabral.