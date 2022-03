Dice Gobierno debe subsidiar más a los productores de pan

SANTO DOMINGO.- Además de la harina de trigo, el Gobierno debe exonerar de impuestos otras materias primas utilizadas en la producción del pan, a fin de garantizar que el precio del alimento no registre aumentos en perjuicio del consumidor, señaló este lunes la Unión de Medianos y Pequeños Industriales de la Harina (UMPIH).

Según una información del periódico Hoy, la rentabilidad de los productores de pan está afectada debido a que los precios de la manteca vegetal, levadura, aceite vegetal, mejorante, sal y azúcar han aumentado en promedio un 20 por ciento.

Han subido también, añadió, precios del gas propano y todos los combustibles; la mano de obra y la Seguridad Social por efecto del último aumento salarial y energía eléctrica, entre otros insumos.

El presidente de la UMPIH, Issachart Burgos, solicitó al Gobierno ampliar el subsidio al pan, mediente exoneración del Itebis a esos otros insumos utilizados en su elaboración.

“La harina no paga Itebis pero todos los demás insumos para elaborar el pan sí. Por eso abogamos porque se les eliminen estos impuestos que no se pueden traspasar porque el pan es un producto cuyo precio de venta al consumidor final no es gravado, con lo que al final el productor asume este costo”, explicó.

«O que no se nos cobre el ITBIS. O que se devuelva el Itebis de esa materia prima que compramos, si se muestra la factura”, dijo Issachart Burgos, presidente de la UMPIH.

Señalaron que esa medida apoyará la supervivencia de más de 3,000 industrias de este sector, que generan más de 100 mil empleos directos e indirectos.

