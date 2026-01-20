Dice fractura PLD se debió a conflicto entre Leonel y Danilo

Temístocles Montás y Pablo McKinney.

SANTO DOMINGO.- El dirigente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) Temístocles Montás, admitió que las tensiones entre Leonel Fernández y Danilo Medina debilitaron gravemente la unidad de esta organización, su capacidad de gobernar y la visión colectiva del poder.

“La cohesión del PLD se rompió cuando el poder dejó de ser una construcción colectiva y pasó a manejarse con criterios personalistas y de corto plazo”, afirmó.

Entrevistado por el periodista Pablo McKinney dijo que “Leonel, Danilo y yo trabajábamos como un equipo. Fue una etapa de resultados concretos: infraestructura, estabilidad macroeconómica y programas sociales”.

HABIA COOPERACION GENUINA Y GESTION EFICIENTE

Montás, quien acompañó a Fernández y Medina en el núcleo de poder del PLD desde mediados de los 90, recordó los años iniciales como una etapa de cooperación genuina, enfoque técnico y gestión eficiente.

Dijo que entre 1996 y 2000, los tres compartían responsabilidades y construían consensos en torno a políticas públicas.

Sin embargo, advirtió que esa dinámica cambió con el tiempo. Lo que antes era una visión de partido, se transformó, dijo, en un ejercicio del poder marcado por lealtades personales, exclusión interna y decisiones administrativas centralizadas.

CHOQUES, TENSIONES Y CIERRE DEL DIÁLOGO

Montás identificó como factores de ruptura la concentración del poder, el uso de cargos públicos como recompensa política y la desactivación de los canales de deliberación interna.

Dijo que esas prácticas generaron malestar en la base del partido y alimentaron el surgimiento de facciones que terminaron dividiendo al PLD.

EL PLD SE CONVIRTIO ENN UN CIRCUITO CERRADO

“Cuando el liderazgo se encierra, se pierde la capacidad de autocrítica. Eso nos pasó. El PLD se volvió un circuito cerrado y esa cerradura destruyó nuestra institucionalidad”, afirmó.

También señaló que muchas decisiones clave se tomaban sin consultar a los órganos partidarios. Nombramientos estratégicos, gestión de presupuestos y reformas estructurales se manejaban según la lógica del control político, no del consenso.

